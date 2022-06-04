تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الفشل المتكرر لاجتماعات "الدستورية السورية" وتحسن العلاقات الأميركية السعودية، إلى جانب العواصف الترابية في سوريا ودول الخليج.

وسيط الأمم المتحدة: محادثات "الدستور السوري" لم تحقق تقدماً يذكر

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قال وسيط الأمم المتحدة إن الجولة الثامنة من المحادثات بشأن دستور جديد لسوريا اختتمت يوم الجمعة ولم تحرز الأطراف المتنافسة تقدماً يذكر.

تم إنشاء اللجنة الدستورية السورية في أيلول 2019 واجتمعت لأول مرة بعد شهر.

وتهدف المفاوضات المبدئية إلى إعادة كتابة دستور البلاد التي مزقتها الحرب، ومن المأمول أن تمهد المحادثات الطريق نحو عملية سياسية أوسع.

تجري المباحثات بين 15 ممثلاً عن كل من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة والمجتمع المدني بوساطة مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

لكن الدبلوماسي النرويجي قال إن الجولة الثامنة من المحادثات التي عقدت هذا الأسبوع، والتي شارك في قيادتها زعماء الحكومة ووفود المعارضة، لم تحرز سوى تقدم ضئيل.

وناقشت المحادثات المبادئ الدستورية، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، وسيادة الدستور، والتسلسل الهرمي للاتفاقات الدولية، فضلاً عن العدالة الانتقالية.

تم قضاء يوم واحد في مناقشة مسوّدات النصوص الدستورية الخاصة بكل مبدأ والتي قدمها أحد الوفود.

في يوم الجمعة، اليوم الخامس، قدمت الوفود مراجعات للنصوص بعد مناقشات الأسبوع.

وقال مكتب بيدرسن في بيان ""في بعض الحالات، ظلت الاختلافات كبيرة. في مناطق أخرى، كانت هناك مناطق مشتركة محتملة".

وأضاف "في الوقت نفسه، حدد المبعوث الخاص بطء وتيرة العمل والعجز المستمر عن تحديد وإبرام المجالات الملموسة للاتفاق المؤقت كمجالات يوجد فيها مجال كبير للتحسين".

وقال مكتب بيدرسن إنه يتفق مع الرئيسين المشاركين على أهمية إيجاد طرق لتسريع العمل وتحقيق النتائج بالإضافة إلى التقدم المستمر. كما تم تبادل الأفكار للنظر فيها من قبل الوفود.

وقال مكتبه "إنه يكرر مناشدته لجميع الأعضاء للعمل بروح من التسوية والعمل نحو نصوص دستورية من المرجح أن تجتذب دعماً واسعاً بين السوريين".

واتفق الرئيسان على عقد الجلسة التاسعة للمحادثات في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 تموز".

بايدن اضطر إلى إذابة الجليد مع السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "الاجتماع المتوقع في وقت لاحق من هذا الشهر، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعد منعطفاً لرئيس أميركي وصف المملكة بأنها منبوذة.

عندما تولى جو بايدن رئاسة البيت الأبيض خلفاً لدونالد ترامب العام الماضي، لم يكن هناك بلد تغيرت علاقته بالولايات المتحدة فجأة وبشكل جذري أكثر من السعودية.

لكن وسط الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط والتضخم القياسي في الداخل، فإن الرئيس الأميركي، الذي وصف ذات مرة، المعركة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، بأنها المبدأ التوجيهي المركزي لسياسته الخارجية، اضطر لخوض منعطف حاد.

يوم الثلاثاء، كان البيت الأبيض قادراً على إظهار الثمار الأولى لانقلاب السياسة: وافقت أوبك على تسريع إنتاج النفط للمساعدة في تعويض الإنتاج المفقود بسبب العقوبات الدولية ضد روسيا، وساعدت الرياض في تمديد الهدنة بين الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، والحوثيين.

ويقول السفير السابق في إسرائيل خلال إدارة أوباما دانيال شابيرو إن بايدن "كان متشككا في السعوديين قبل فترة طويلة من ظهور محمد بن سلمان على الساحة".

وأضاف شابيرو، أنه "على البيت الأبيض أن يتخذ خياراً غير عاطفي من أجل إضافة إمدادات النفط إلى سوق النفط العالمي ولضمان دعم الرياض للنهج الأميركي المتشدد تجاه كل من روسيا والصين".

ورأى أن "هذه هي الصفقة الأساسية التي من شأنها أن تجعل الرحلة جديرة بالاهتمام".

وفي المقابل، تريد السعودية تأكيدات على أن واشنطن ستوفر الأسلحة والتنسيق لحمايتها من إيران.

وتقول الرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع الأساسية في "أر بي سي كابيتال ماركتس" هيليما كروفت إن "السعوديين يبحثون عن المزيد من المعدات الدفاعية، بما في ذلك أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، وضمانات أمنية جديدة، ومساعدة في برنامج نووي مدني".

أجبرت حرب أوكرانيا البيت الأبيض على إعادة التفكير في الكثير من أجندة سياسته الخارجية، من سياسة المناخ إلى تركيزه على التنافس بين الولايات المتحدة والصين".

العواصف الترابية تضرب دول الخليج وسوريا

قالت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها إن "أغطية من الضباب الكثيف والسماء البرتقالية المشؤومة، أرسلت منذ أوائل نيسان الآلاف إلى المستشفيات وأسفرت عن أربع وفيات على الأقل في العراق وسوريا.

لقد أثّرت المشاهد المروعة على الجميع. المستشفيات في سوريا على أهبة الاستعداد لسكان غير قادرين على التنفس. أجبر العراق المدارس والمكاتب على الإغلاق في بعض المحافظات، وفي 16 أيار أعلن حالة الطوارئ. وفي دول الخليج، توقفت الرحلات الجوية في الكويت، وأصدرت كل من السعودية والإمارات تحذيرات من العواصف الترابية.

ويقول الباحث المتخصص في مشاريع الغبار في شركة تكنولوجيا الهواء والمناخ في إيران نسيم حسين حمزة، إن "تزايد تواتر العواصف الترابية يعني المزيد من المشاكل، والمزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، والمزيد من الدمار".

والعواصف الترابية والرملية هي ظاهرة جوية، وتمثل واحدة من أشد المخاطر الطبيعية في المناطق الجافة. في الشرق الأوسط، غالباً ما تغطي الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، عادة في أواخر الربيع والصيف. يقول الخبراء إنها كانت قاسية هذا العام.

وقال عميد كلية الصحة العامة في جامعة نيفادا موغ أكبينار- إلسي "لا تؤثر العواصف الترابية على دولة واحدة أو موقع محدد في العالم فحسب، بل يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على مستوى العالم".

ويمكن أن تسافر جزيئات الغبار آلاف الكيلومترات. كل ما هو مطلوب لإحداث العاصفة هو الرياح، وهي مصدر للغبار حيث لا يوجد سوى القليل من الغطاء النباتي أو هو معدوم، والمناخ الجاف. من أكثر الطرق شيوعاً في المنطقة هو عندما تدفع الرياح الشمالية الغربية القوية الهواء البارد عبر مناطق التربة الجافة والرملية في العراق، وتلتقط الغبار بين نهري دجلة والفرات، وتحمله على طول شبه الجزيرة العربية. امتدت العواصف هذا العام إلى السعودية وفوق دول الخليج الأخرى، بالإضافة إلى الأردن.

ويحذّر مدير برنامج المناخ والماء في معهد الشرق الأوسط محمد محمود، من أن التكرار النادر في السابق سيكون أكثر تواتراً؛ لأن أزمة المناخ تزيد من الجفاف وتدفئ المنطقة الجافة بالفعل، مع تغيير أنماط الطقس لخلق المزيد من العواصف".

(م ش)