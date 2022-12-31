​​​​​​​صحف عالمية.. واشنطن لم تنسحب من الشرق الأوسط وبكين وموسكو تعمقان علاقاتهما

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، تعزيز واشنطن لعلاقاتها مع دول الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الصينية الروسية.

هل انسحبت الولايات المتحدة فعلاً من الشرق الأوسط؟

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تحليل لها " كانت إحدى الروايات الأكثر ديمومة خلال السنوات القليلة الماضية هي انسحاب أميركا المفترض من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنه موضوع متكرر في التقارير والتحليلات الإعلامية. ولكن حقيقة الأمر هي أن شركاء الولايات المتحدة من رجال الأعمال والأكاديميين والثقافيين والعسكريين والدبلوماسيين في المنطقة يفهمون جيداً أن أميركا باقية. وهم يعرفون أيضاً مدى أهمية بقائها.

ويوجد أكثر من 1200 شركة أميركية في مصر وحدها في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والسياحة والنقل. تزدهر الشركات أيضاً، وعلى وجه الخصوص، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهناك المئات من الشركات المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة. مثلما ساعد الأميركيون في تطوير شركات مثل أرامكو السعودية، على سبيل المثال، فإنهم يواصلون العمل مع شركائهم العرب لتطوير الوظائف والأعمال واقتصاديات المنطقة.

وتقوم مؤسسات التعليم العالي الأميركية بتعليم وتدريب قادة المنطقة الحاليين والمستقبليين، كما فعلت في الماضي، والعديد من كبار رجال الأعمال والقادة السياسيين في المنطقة هم من خريجي المؤسسات التعليمية الأميركية.

كان التزام الولايات المتحدة بتحقيق أمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصدر قلق منذ أن بدأت واشنطن في الترويج لسياسة "التوجه نحو شرق آسيا" منذ أكثر من عقد في مواجهة الصين الصاعدة. ومع ذلك، يُنسى أحياناً أن الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع عدة جيوش عربية، وسيكون هناك المزيد من مثل هذه التدريبات في المستقبل.

تشارك الولايات المتحدة وستظل ملتزمة بالمشاركة في حماية الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، مع شركائها العرب وغيرهم، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب ومضيق هرمز والخليج العربي وطرق التجارة والاتصالات الرابطة في المحيط الهندي، وللأميركيين والعرب مصالح استراتيجية في البحر الأبيض المتوسط أيضاً.

ومن المهم للإدارات الأميركية، بغض النظر عن الحزب الموجود في السلطة، أن تذكر نفسها، وبقية العالم، بتكامل أميركا العميق مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لسببين: الأول، لتبديد فكرة مليئة بعدم الدقة؛ وثانياً، لتعزيز المنافسة الصحية مع بكين التي تهتم بشكل متزايد بالمنطقة".

تعهد فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بتعميق العلاقات الثنائية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "تعهد فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بتعميق العلاقات الثنائية، والتي وصفها الرئيس الروسي بأنها "الأعظم في التاريخ" حيث عقدا مؤتمراً مشتركاً عبر الفيديو يوم الجمعة.

في مكالمة فيديو سنوية في نهاية العام، عقدت في الشهر الحادي عشر من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أشار الرئيس الصيني بشكل مستتر إلى ما أسماه الوضع الدولي "المعقد والمثير للجدل إلى حد بعيد"، لكنه قال إن بلاده سيتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا.

أدى غزو بوتين المتعثر لأوكرانيا إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين لموازنة تأثير العقوبات الغربية التي عزلت موسكو إلى حد كبير عن الأسواق الدولية وسلاسل التوريد العالمية.

على الرغم من اعتراف بوتين بـ "مخاوف" شي بشأن أوكرانيا في آخر اجتماع شخصي لهما في أيلول، امتنعت الصين عن إدانة روسيا بشأن الغزو وألقت باللائمة في الحرب على الدعم الغربي لكييف.

وعززت الصين أيضاً مشترياتها من صادرات النفط الروسية بسعر مخفض، مما ساعد على تعويض تأثير العقوبات الغربية على عائدات ميزانية الكرملين.

وأعرب شي عن تقديره لما وصفه باستعداد روسيا المستمر لحل الحرب الأوكرانية من خلال المفاوضات، مضيفاً أن الصين مستعدة للمساعدة في حل الأزمة.

وقال شي إن "الطريق إلى محادثات السلام لن يكون سلساً، ولكن طالما لم يتم التخلي عن الجهود، فإن آفاق السلام ستظل قائمة دائماً". وأضاف إن "الصين ستواصل التمسك بموقف موضوعي وعادل، والعمل على توحيد المجتمع الدولي، والقيام بدور بناء في حل الأزمة الأوكرانية سلمياً".

إن التنافس الاستراتيجي المتزايد بين الصين والغرب بشأن مطالبة شي بتايوان، والعقوبات الأميركية على صناعة التكنولوجيا، جعلت بكين مترددة في الانفصال عن موسكو.

قال بوتين إن شراكة روسيا مع الصين "تكتسب أهمية كعامل استقرار في ظروف التوترات الجيوسياسية المتزايدة"، بينما قال شي إنه يتعين على الجانبين "التنسيق والتعاون عن كثب في الشؤون الدولية" ومعارضة الأحادية".

المعارضة الفنزويلية تطيح بخوان غوايدو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية " صوتت أكبر أحزاب المعارضة في فنزويلا على إزالة خوان غوايدو من منصبه، مما وضع نهاية لمناورة سياسية جريئة مدعومة من الولايات المتحدة تم فيها الاعتراف به كرئيس شرعي للبلاد كجزء من محاولة فاشلة للإطاحة بنيكولاس مادورو من السلطة.

صوّت المشرعون، المنتشرون في المنفى حول العالم، عبر زوم في دعوة لإعادة هيكلة حركتهم، وأزاحت غوايدو وألغت ما يسمى بالحكومة المؤقتة التي يقودها. تم الاعتراف بالحكومة المؤقتة كحكومة شرعية لفنزويلا من قبل أكثر من 60 دولة عندما تم إنشاؤها في أوائل عام 2019.

سيستمر غوايدو، 39 عاماً، في رئاسة كل من الكونغرس المعارض في فنزويلا والحكومة المؤقتة حتى 5 كانون الثاني، وفي غضون ذلك، ستعمل لجنة خاصة مكونة من ممثلين سياسيين على المفاوضات التي تعدها المعارضة مع نظام مادورو، على أمل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في عام 2024.

ويأتي التغيير في القيادة بعد أربع سنوات من الجهود الفاشلة لإزاحة مادورو من خلال المظاهرات في الشوارع والعقوبات الدولية وانتفاضة عسكرية فاشلة. وقال غالبية المشرعين، الذين صوتوا 72-29 لصالح عزل غوايدو، إن تحالفهم السياسي يحتاج إلى استراتيجيات مختلفة لاستعادة الديمقراطية في الدولة المضطربة الغنية بالنفط.

وقالت الأحزاب الثلاثة الرئيسية المعارضة للسيد غوايدو، الذي يشغل نحو ثلاثة أرباع مقاعد الكونغرس، في بيان "إننا نتخذ هذه الخطوة لبناء تحالف أكثر صلابة وواقعية في النضال الديمقراطي".

(م ش)