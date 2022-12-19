​​​​​​​صحف عالمية.. قطر تبتز أوروبا بالغاز و27 شخصاً في إيران قد يواجهون الإعدام

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الإثنين، ابتزاز قطر للدول الأوروبية بملف الطاقة، ومواجهة 27 شخصاً على الأقل في إيران الإعدام، حسب منظمة العفو الدولية.

قطر تبتز أوروبا: أغلقوا ملف الرشاوي وإلا سنقطع الغاز عنكم

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "حذرت قطر، الأحد من أن التحقيق الذي تجريه السلطات في بروكسل في دورها في خطة التأثير والرشوة، قد يؤثر سلباً على محادثات الطاقة مع أوروبا، وأدانت قرار البرلمان الأوروبي بتعليق التعاملات مع المملكة الخليجية.

وقال بيان لدبلوماسي قطري لدى الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، إن تحرك البرلمان الأوروبي "سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة العالمي والأمن"، مشيراً إلى أن قطر مورد مهم للغاز المسال.

وصوت المجلس التشريعي الأسبوع الماضي لصالح قرار يطالب ممثلي المصالح القطرية بتعليق تصاريحهم الأمنية. قال مسؤول برلماني، الأحد، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن حظر النواب القطريين وأن الهيئة التشريعية تراجع قواعدها الخاصة بممثلي الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.

لكن البيان القطري، الذي لم يحدد هوية الدبلوماسي، شكل تصعيداً حاداً في فضيحة الرشاوي، وهي فضيحة هددت بالتصادم مع تداعيات دبلوماسية واقتصادية أوسع.

واعتقلت الشرطة البلجيكية اثنيْن من أعضاء البرلمان الأوروبي والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالبرلمان الأوروبي للاشتباه في أنهم قبلوا مئات الآلاف من اليورو من المسؤولين القطريين للتأثير على قرارات المجلس التشريعي. شنت الشرطة مداهمات في بلجيكا وإيطاليا، فيما يهدد بأن يصبح أكبر فضيحة في بروكسل منذ سنوات.

منظمة العفو الدولية: 27 شخصاً على الأقل في إيران قد يواجهون الإعدام بعد محاكمات "صورية"

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "بينما أعدمت إيران رجلاً ثانياً فيما يتعلق باحتجاجات يوم الإثنين، قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 27 شخصاً في البلاد، من بينهم ثلاثة أحداث، معرضون "لخطر كبير" بالإعدام في "محاكمات صورية بالغة الجور".

وفي رسالة أرسلتها إلى رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إجعي في وقت سابق من الشهر، قالت المنظمة إن بعض المعرضين للخطر حُكم عليهم بالإعدام، بينما اتُهم آخرون بجرائم يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم السبت، إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تتعرض معظم العائلات لضغوط للتكتم. وقدرت المجموعة التي تتخذ من أوسلو مقراً لها أن الرقم لا يقل عن 39.

وقالت منظمة العفو إن جميع الأفراد الذين اعتبروهم معرضين للخطر حُرموا من "الحق في الدفاع الكافي والوصول إلى محامين من اختيارهم".

وفي انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إيران، يُحاكم ثلاثة أطفال في محاكم الكبار.

وقالت مصادر لمنظمة العفو الدولية، إن العديد من المتهمين تعرضوا للتعذيب واستخدمت "اعترافاتهم" كأدلة".

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تزور إيران في محاولة لكسر الجمود

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رحلتها إلى إيران، يوم الأحد بالقول إنه لن يكون هناك بيان علني فوري بشأن أي تقدم في الزيارة على أمل كسر الجمود في المفاوضات.

وتم تجميد المفاوضات منذ أيلول، عندما شددت الجمهورية الإسلامية فجأة موقفها بشأن تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من اعتقاد معظم أطراف العالم أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، لم يبقى لها سوى التوقيع".

(م ش)