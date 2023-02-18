​​​​​​​صحف عالمية.. مباحثات إسرائيلية سعودية وتعرض سفينة إسرائيلية لهجوم

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، المباحثات الإسرائيلية السعودية؛ لتطوير العلاقات العسكرية والاستخباراتية وتعرض سفن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي؛ لهجوم.

مباحثات إسرائيلية سعودية لتطوير العلاقات العسكرية والاستخباراتية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "ورد إن إسرائيل والسعودية تجريان محادثات بشأن المخاوف بشأن إيران والتوترات بين البلدين، وفقاً لتقرير بلومبرغ.

ويذكر التقرير أن إسرائيل "تطور علاقات عسكرية واستخباراتية أوثق" مع السعودية، مستشهدة بأفراد "على دراية بالمناقشات".

ودعمت الولايات المتحدة المحادثات بين البلدين. وقال التقرير إن الولايات المتحدة تدعم المزيد من التكامل في المنطقة مع تزايد المخاوف بشأن إيران.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات في براغ بعد مؤتمر ميونيخ للأمن الذي بدأ يوم الجمعة.

وأعرب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو عن أمله في أن تكون السعودية الدولة العربية القادمة التي توقع على اتفاقيات أبراهام. كما وردت تقارير في كانون الأول الماضي عن رغبة الدولة العربية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفيد أن وزارة الخارجية تريد تجنيد لاعب كرة القدم المعروف كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مؤخراً للعب في الدوري السعودي، للترويج؛ لإمكانية تطبيع العلاقات".

مصدر أمني إقليمي: تعرضت سفينة إسرائيلية في بحر العرب لهجوم بطائرة مسيّرة

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية: "قال مصدر دفاعي إقليمي، يوم الجمعة إن سفينة مملوكة لإسرائيل على الأقل تعرضت للهجوم في بحر العرب، 10 شباط، في هجوم يفترض أن إيران؛ نفذته.

وقال المصدر إن الطائرات المسيّرة استخدمت على الأرجح ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

ولم يصدر تعليق فوري من إيران التي رفضت اتهامات بأنها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.

جاء الهجوم أثناء التوتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي لطهران وإمدادها بالأسلحة - بما في ذلك "الطائرات الانتحارية بدون طيار" بعيدة المدى - للحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى شهور من المظاهرات المناهضة للحكومة في الداخل.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية، أمبري إنتليجنس إن أنظمة جوية بدون طيار هاجمت في بحر العرب ناقلة أو أكثر، وقدرت أن طهران شنت الهجوم، وأضافت إن سفينتين تجاريتين مملوكتين لإسرائيل والأخرى إماراتية.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في هجوم بطائرة مسيّرة يوم 29 كانون الثاني على موقع عسكري في مدينة أصفهان بوسط البلاد، متعهدة بالانتقام لما بدا أنه أحدث حلقة في حرب سرية طويلة الأمد.

وتوجد عدة مواقع نووية في محافظة أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، الذي تتهم إيران إسرائيل بتخريبه في عام 2021. ووقعت العديد من الانفجارات والحرائق حول المواقع العسكرية والنووية والصناعية الإيرانية في السنوات الأخيرة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت يوم الجمعة، إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتطورة خارج المنطقة على الرغم من الحظر، بما في ذلك محادثات؛ لبيع طائرات مسيّرة وذخائر دقيقة التوجيه إلى 50 دولة".

(م ش)