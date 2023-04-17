​​​​​​​صحف عالمية... ما يجري في السودان هو الصراع على السلطة

تناولت الصحف العالمية اليوم، الصراع الدائر على السلطة في السودان.

صراع على السلطة بين جنرالين في السودان يتحول إلى قتال

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تحول التنافس المرير بين كبار جنرالات السودان إلى حرب مفتوحة، نهاية هذا الأسبوع، مما زاد من زعزعة الاستقرار في بلد كان في مركز منافسة القوة الجيوسياسية من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وروسيا.

بالنسبة إلى أكثر من 45 مليون شخص في السودان، من المقرر أن يؤدي الصراع بين الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو إلى تعميق أزمة اقتصادية وإنسانية حادة بالفعل. كما أنه سيزيد من تأخير الانتقال الموعود إلى الحكم المدني.

وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وقف فوري للعنف في السودان، الواقع على البحر الأحمر بين مصر وإثيوبيا. بعد اجتماع طارئ يوم الأحد، حذر الاتحاد الأفريقي من "أي تدخل خارجي يمكن أن يعقد الوضع في السودان".

قادة الأمر الواقع في السودان على مدى السنوات القليلة الماضية، الجنرال برهان ونائبه، الجنرال دقلو، برز كلاهما إلى الصدارة في عهد الديكتاتور السوداني عمر البشير، وكلاهما شارك في القمع الوحشي للانتفاضة في جنوب غرب دارفور.

في عام 2019، أطاحوا بالبشير بعد شهور من المظاهرات. بعد ذلك بعامين، أطاحوا بحكومة انتقالية بقيادة مدنية كان من المفترض أن تقود السودان نحو الانتخابات.

وفي الأشهر الأخيرة، كان البرهان ودقلو يناوران من أجل اليد العليا لمن سيسيطر في نهاية المطاف على القوات المسلحة السودانية والقطاعات الرئيسية للاقتصاد. يوم الثلاثاء، فوت المجلس العسكري الحاكم الموعد النهائي المتفق عليه مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى لاستعادة الحكم المدني بعد انقلاب 2021.

وحذر محللون من أن الفشل في إنهاء القتال بسرعة واستئناف المحادثات مع القادة المدنيين قد يدفع السودان مرة أخرى للانزلاق في حرب أهلية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تتصارع مع تمرد إسلامي في الصومال، وحيث لم تدخل الأطراف المتحاربة في إثيوبيا إلا مؤخراً في اتفاق سلام.

داخل السودان، سيؤدي العنف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك التضخم الهائل الذي جعل الأساسيات مثل الخبز والسكر بعيداً عن متناول الكثير من الناس. قال برنامج الغذاء العالمي إن 15 مليون سوداني، أي ما يقرب من ثلث السكان، يعانون من الجوع.

وفي غضون ذلك، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق بشأن صفقة بين الجنرال دقلو ومجموعة فاغنر الروسية. في الأشهر الأخيرة، شجعت الولايات المتحدة مصر على الضغط على الجنرال برهان لطرد المجموعة، وفقاً لمسؤولين أمنيين غربيين حاليين وسابقين.

وقال كاميرون هدسون، رئيس الأركان السابق للمبعوث الأميركي الخاص للسودان والذي يعمل الآن كمساعد كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن: "واشنطن قلقة من أن فاغنر يستخدم السودان لتمويل حرب روسيا في أوكرانيا. استيلاء فاغنر على السودان من شأنه أن يربط وجود فاغنر من البحر الأحمر إلى دول وسط إفريقيا غير الساحلية. سيكون السودان جوهرة التاج في أفريقيا".

اشتباكات السودان: الجنرالان يقتتلان من أجل السلطة في البلاد

وفي السياق عينه قالت صحيفة تايمز البريطانية إن "المدنيين في السودان يختبئون بينما يقتتل الجنرالان من أجل السلطة في البلاد.

وانتشرت الاشتباكات في العديد من مناطق البلاد، بسبب صراع بين القائد العسكري في البلاد، عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وهذا أول نزاع بين الطرفين منذ أن تحالفا من أجل الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 2019، ولكن الخلاف معروف بين البرهان قائد الجيش، وحمدتي قائد قوات الدعم السريع. بشأن الطريقة التي تحكم بها البلاد.

وأدى الخلاف بين الرجلين إلى حرب مفتوحة صباح السبت، وفي المساء كان جنود يصارعون من أجل السيطرة على المطار، ومناطق أخرى.

ولقي ثلاثة من عمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة، حتفهم، كما قتل 56 مدنياً في اليوم الأول من الاشتباكات، بينما أصيب 600 شخص آخرون بجروح.

وباستعار المعارك أغلقت العديد من المراكز، وهو ما صعب وصول الإعانات إلى من يحتاجها، ويمنع وصول المصابين إلى المستشفيات. وذكرت التايمز في تقريرها أن 250 طالباً و25 أستاذاً علقوا في مدرسة تبعد بأقل من ميل عن القصر الرئاسي، وتركوا يوم السبت كاملاً دون أكل ولا شراب.

ويتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بسبب المعارك العنيفة التي استعملت فيها الأسلحة الصغيرة والقنايل والمدفعية وحتى طيران الجيش".

(م ش)