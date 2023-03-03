​​​​​​​صحف عالمية.. لقاء نادر يجمع بلينكن بلافروف وطهران بصدد الاستحواذ على صواريخ روسية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، لقاء بلينكن بلافروف والعلاقات العسكرية الروسية الإيرانية.

بلينكن يلتقي بلافروف على هامش قمة مجموعة العشرين

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أول محادثة وجهاً لوجه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف منذ بدء الحرب في أوكرانيا على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، في حين منعت روسيا والصين إدانة الاجتماع للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتهدف القمة التي عُقدت في العاصمة الهندية، يوم الخميس إلى معالجة بعض أكثر التحديات إلحاحاً في العالم، من أمن الغذاء والوقود إلى مكافحة المخدرات وتغير المناخ. وبينما توصل التكتل إلى اتفاق بشأن العديد من هذه القضايا، أثبتت الحرب في أوكرانيا أنها عقبة أمام أي إجماع حقيقي بين أعضاء أكبر 20 اقتصاداً في العالم، مما أثار تساؤلات حول فعالية المنتدى.

وجاء الاجتماع في لحظة توتر في العلاقات بين القوى العظمى، بعد حوالي عام من اندلاع حرب أوكرانيا. يعكس الانقسام حول أوكرانيا، الذي ظهر في فشل المجموعة في إصدار بيانها المشترك، المشاكل الأوسع التي تفاقمت بسبب الصراع، في كل شيء من سلاسل التوريد إلى الطاقة إلى التسلح إلى الولاءات الجيوسياسية.

لقد انحازت الصين إلى حد كبير مع روسيا في الحرب، حيث زودت موسكو بطائرات بدون طيار، ومعدات ملاحة، وتكنولوجيا التشويش، وأجزاء مقاتلة نفاثة وسلع أخرى عالية التقنية، مع وضع نفسها كصانع سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

حذرت الولايات المتحدة مؤخراً من أن بكين تدرس تقديم أسلحة فتاكة إلى موسكو، بينما ردت الصين بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى كييف.

وتسعى الولايات المتحدة من جهتها إلى حشد شركائها في أوروبا وآسيا لمواجهة ما تعتبره صعوداً لخصمين متحاربين، مع أولويات الأمن القومي الخاصة بها التي تركز على كيفية طرد روسيا من أوكرانيا وتقويض الطموحات الصينية في تايوان".

تسعى إيران للحصول على أنظمة صواريخ S-400 من روسيا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: " لم تؤكد روسيا بعد علناً ما إذا كانت ستزود إيران بصواريخ S-400. إذا تم تزويد إيران، فستحتاج إلى عامين فقط حتى يصبح النظام جاهزاً للعمل.

وحصلت روسيا على ذخيرة من إيران لغزوها أوكرانيا، الأمر الذي ساعد في توطيد العلاقات العسكرية، الآن، من المتوقع أن تقدم روسيا لإيران مواد عسكرية، وقالت أوكرانيا إن روسيا تلقت 2400 طائرة مسيرة من إيران.

وتتبع إسرائيل سياسة الحياد في التعامل مع روسيا حتى الآن. وهذا يعني أن إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية فقط إلى أوكرانيا ولكن ليس الدعم العسكري أو الموارد.

ومع ذلك، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن ضربات ضد مصانع عسكرية إيرانية. وأدى ذلك إلى تهديدات مبطنة لإسرائيل من روسيا.

حذر البروفيسور أفنير كوهين، الباحث الإسرائيلي الأميركي الأول في موضوع الانتشار النووي، في مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست: "أعتقد أننا نتحرك إلى النقطة التي تقل فيها فرصة النجاح في القيام بشيء عسكري فعال".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو عن هجوم على إيران في مؤتمر أمني في تل أبيب: "كلما طال الانتظار، أصبح الأمر أكثر صعوبة. لقد انتظرنا طويلاً. يمكنني أن أخبركم أنني سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي إن طهران أرسلت ذخائر إلى روسيا العام الماضي، نعتقد أن روسيا قد تزود إيران بتعاون دفاعي غير مسبوق، بما في ذلك الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي. وقال كيربي في مكالمة ترددت على نطاق واسع: "نعتقد أن روسيا قد تزود إيران بطائرات مقاتلة".

(م ش)