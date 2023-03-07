​​​​​​​صحف عالمية.. كيليجدار أوغلو ينافس أردوغان وأوستن يحذر من العلاقات العسكرية الإيرانية الروسية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، السباق الرئاسي في تركيا والمخاوف الأميركية من العلاقات الروسية الإيرانية.

زعيم المعارضة التركية يدخل في سباق انتخابي ضد الرئيس رجب طيب أردوغان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "وافقت أحزاب المعارضة التركية على تعيين كمال كيليجدار أوغلو كمرشح رئاسي لها يوم أمس في حملة انتخابية تاريخية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يواجه احتجاجاً عاماً على طريقة تعامله مع الزلازل الكارثية التي وقعت الشهر الماضي.

الانتخابات، المتوقعة في منتصف أيار، اختبار حاسم للديمقراطية في تركيا. حكم أردوغان البلاد على مدى عقدين من الزمن كرئيس للوزراء ورئيس، وأعاد تشكيل الدولة التركية لجعل نفسه أقوى حاكم للبلاد منذ قرن.

تحت قيادة أردوغان، سجنت السلطات التركية خصومها السياسيين وقادة المجتمع المدني، وأضعفت مؤسسات الدولة واستبدلت النظام البرلماني في البلاد بنظام رئاسي في استفتاء عام 2017.

إذا فاز الرئيس التركي بإعادة انتخابه، فمن المرجح أن يعزز سلطته، وفقاً لمحللين سياسيين. ويقولون إنه إذا خسر، فإن ذلك سيفتح فرصة لتجديد الديمقراطية في البلاد. تعهد أوغلو بالإفراج عن السجناء السياسيين، وإعادة تركيا إلى نظام ديمقراطي برلماني وإعادة الاستقلال لمؤسسات مثل البنك المركزي.

وتأتي الانتخابات التركية في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد في 6 شباط والتي خلفت الكثير من الدمار في جنوب تركيا وشمال سوريا؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 51 ألف شخص في البلدين وتشريد ملايين آخرين.

هاجم خصوم أردوغان وسكان المنطقة الجنوبية التي دمرتها الزلازل الحكومة لردها البطيء وغير المنظم في الأيام الأولى التي أعقبت الكارثة. كما تخضع الحكومة للتدقيق من قبل الخبراء ومسؤولي المعارضة والجمهور لسلسلة من قرارات العفو الرسمية عن المباني سيئة التشييد والتي انهارت لاحقاً بفعل الزلازل".

وزير الدفاع الأميركي يحذر من العلاقات العسكرية الإيرانية الروسية

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "حذر وزير الدفاع الأميركي من تطور العلاقات العسكرية بين روسيا وإيران، حيث سعى إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين بأن واشنطن لا تزال ملتزمة تجاه الشرق الأوسط على المدى الطويل.

جاءت تصريحات لويد أوستن في بداية زيارة للمنطقة؛ بهدف تهدئة المخاوف من أن واشنطن أصبحت مشتتة بأولويات أخرى، مثل الصين.

وقال أوستن للصحفيين يوم الإثنين في العاصمة الأردنية، عمان " لقد اكتسبت إيران المزيد من الخبرة بخصوص استخدامها لطائرات بدون طيار في أوكرانيا. وهذا لا يبشر بالخير للمنطقة".

وتشعر واشنطن بقلق متزايد بشأن الروابط الدفاعية بين إيران وروسيا. ويقول مسؤولون غربيون إن طهران زودت موسكو بطائرات مسيّرة استخدمتها لاستهداف البنية التحتية المدنية الأوكرانية وتدرس أيضاً تقديم صواريخ باليستية.

قال أوستن إن الولايات المتحدة تتوقع أن تقدم روسيا التكنولوجيا لإيران مقابل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار. ونفت إيران باستمرار تقديم أسلحة لروسيا منذ الغزو الشامل لأوكرانيا قبل عام.

ويزور أوستن الأردن ومصر وإسرائيل، ثلاثة حلفاء عسكريين للولايات المتحدة شعروا بالتأثير الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا والخلافات الجيوسياسية الناجمة عن عدوان موسكو.

وتأتي زيارة وزير الدفاع بعد زيارات رفيعة المستوى للمنطقة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بيل بيرنز والجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

الولايات المتحدة لديها 34000 جندي متمركزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تعد مصر والأردن وإسرائيل من بين أكبر المتلقين للمساعدات المالية الأميركية.

قال أوستن: "قلنا مراراً، طمأننا حلفائنا بأننا سنبقى هنا لفترة طويلة. هذه منطقة مهمة، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن للعالم".

أصبحت واشنطن في السنوات الأخيرة تركز بشكل متزايد على تنافسها مع الصين، مما جعل التركيز بعيداً عن المناطق الأخرى.

وتضاءل النفوذ الإقليمي لكل من مصر والأردن، وتضاءل أكثر منذ أن أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب من خلال ما يسمى باتفاقات أبراهام لعام 2020.

اقتربت إسرائيل من القوى الخليجية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية؛ بسبب المخاوف المشتركة بشأن إيران وما تراه يتضاءل دور الولايات المتحدة في المنطقة، لا سيما مع تكثيف إيران لأنشطتها النووية. لقد ترددت إسرائيل في تقديم مساعدة قاتلة لأوكرانيا؛ بسبب رغبتها في الحفاظ على العلاقات مع روسيا.

في حين أن القادة الإسرائيليين سيضغطون على المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع لالتزامهم بمنع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، فإن أوستن سيثير قلق واشنطن العميق بشأن العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة قبل رمضان وعيد الفصح".

(م ش)