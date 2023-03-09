​​​​​​​صحف عالمية.. إيران تبرم صفقة سرية مع روسيا وأستراليا تشتري غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، صفقة اليورانيوم السرية التي وقعتها روسيا مع إيران، وشراء أستراليا غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية.

إيران أبرمت صفقة سرية مع روسيا بشأن اليورانيوم

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، إنها عثرت على جزيئات اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض الإيراني والتي تم تخصيبها إلى درجة نقاء 83.7%، وهي مادة قريبة من المواد المستخدمة في صنع أسلحة نووية.

وقالت قناة فوكس نيوز، إن مصدر استخبارات أجنبي أبلغها: "كجزء من الاتفاق بين البلدين، تعهدت روسيا بإعادة كل اليورانيوم المخصب إلى إيران في أسرع وقت ممكن إذا انهار الاتفاق النووي"

ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "لن نعلق على تقارير المخابرات السرية المزعومة، ولكن على أي حال، فإن الاتفاق النووي لم يكن على جدول الأعمال منذ شهور".

وبحسب المصدر الاستخباري، فإن "الرئيس بوتين الذي قام برحلة خاصة إلى إيران لمتابعة صفقات التسلح بين البلدين، ووافق على الطلب الايراني على ما يبدو بسبب اهتمامه بتعويض الإيرانيين ومساعدتهم".

وقال المصدر الاستخباراتي، وفقاً للتقرير، "هذا من شأنه أن يقوض بشكل كبير المصالح الأميركية وسيمنح روسيا سيطرة فعلية على الاتفاق النووي في الحاضر والمستقبل".

ووفقاً لسعيد قاسمي نجاد، خبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الإيرانية، "سيسمح الاتفاق النووي الجديد لطهران بالحصول على ما يصل إلى 275 مليار دولار من الفوائد المالية خلال عامها الأول و 1 تريليون دولار بحلول عام 2030".

أستراليا تشتري غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "ستسرع الولايات المتحدة من استحواذ أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة التي لا تزال سرية.

الترتيب جزء من خطة متعددة الأوجه سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين في سان دييغو في اجتماع يحضره الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

تهدف خطة بيع ما يصل إلى خمس غواصات أميركية من طراز فرجينيا إلى أستراليا إلى أن تكون بمثابة حل مؤقت لتزويد البلاد بغواصات تعمل بالطاقة النووية بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي.

وقال أشخاص مطلعون، إن إنتاج الغواصات سينتقل لاحقاً إلى بريطانيا وأستراليا، والتي ستنتج غواصة بتصميم جديد يتضمن التكنولوجيا الأميركية.

ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في تحديث القاعدة الصناعية الدفاعية، وقد تساهم أستراليا في توسيع قدرة الولايات المتحدة على بناء غواصات.

يُطلق على التحالف اسم أوكوس، وهو اختصار لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى التعاون في تكنولوجيا الغواصات النووية، تنوي الدول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتقنيات البحر.

يجادل المسؤولون الأميركيون بأن صفقة أوكوس سينتج عنها غواصات أسترالية وبريطانية أكثر قدرة، وبالتالي تساعد في الحفاظ على الريادة الغربية على الصين في التكنولوجيا العسكرية تحت سطح البحر.

ويضيفون إن ذلك سيعزز التحالف بين الدول الثلاث حيث يقوم البنتاغون بتحويل دفاعي كبير للتعامل مع القوة العسكرية المتنامية للصين.

الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية هي أكثر قدرة بكثير من نظيراتها التقليدية لأنها يمكن أن تعمل خلسة تحت الماء على مسافات طويلة وفترات طويلة. ستحمل الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية لأستراليا أسلحة تقليدية فقط.

قد تكون الغواصات من طراز فرجينيا التي ستشتريها أستراليا مزيجاً من الغواصات الهجومية التي تديرها بالفعل الولايات المتحدة وتلك التي سيتم تصنيعها من الصفر".

(م ش)