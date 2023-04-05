​​​​​​​صحف عالمية.. اتفاق نفطي مؤقت بين هولير وبغداد وموسكو تهدد بتصعيد الصراع

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، اتفاق النفط المؤقت بين هولير وبغداد وتصاعد الصراع بين موسكو والناتو على خلفية انضمام هلسنكي للأخيرة.

إقليم كردستان العراق يستأنف تصدير النفط

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "من المقرر أن يستأنف إقليم كردستان العراق تصدير النفط هذا الأسبوع في أعقاب اتفاق مع بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إنه في طريقه إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الحكومة العراقية. إقليم كردستان يتمتع بالحكم الذاتي ولديه احتياطيات من النفط. ومع ذلك، كان تصدير النفط المستقل مصدر جدل مع بغداد. وهذا بسبب مناقشات الميزانية وكذلك رغبة بغداد في كبح جماح المنطقة الكردية.

زعمت بغداد أن إقليم كردستان بدأ التصدير بشكل مستقل في عام 2014 عندما قطع داعش أربيل، عاصمة إقليم كردستان، عن بغداد، وتزعم بغداد أن أربيل اضطرت إلى إبرام عقود غير مواتية بشأن تصدير الطاقة. جعلت هذه الصادرات أربيل أكثر استقلالية. ومع ذلك، فقد جعلوها تعتمد أيضاً على تركيا في الصادرات.

خفضت بغداد ميزانية أربيل على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، أدى الجدل حول استفتاء استقلال كردستان عام 2017 إلى مزيد من التوترات. تتمتع إيران بقدر كبير من النفوذ في بغداد، مما يعني أن المحادثات بين بغداد وأربيل طغت عليها إيران وتركيا.

تجدر الإشارة إلى أن كلاً من إيران وتركيا تعملان بشكل وثيق مع روسيا. بالإضافة إلى ذلك، استضاف العراق محادثات بين إيران والسعودية وأدت تلك المحادثات إلى التطبيع بوساطة الصين في وقت سابق من هذا الشهر. كما أعلنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج المصدرة للنفط مؤخراً عن تخفيضات في الإنتاج. ما يعنيه هذا هو أن أسعار النفط قد ترتفع. وهذا يعني أن إقليم كردستان يمكن أن يستفيد من ارتفاع الأسعار.

والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت الاتفاقية ستصبح مؤقتة وهل ستستمر صادرات أربيل النفطية دون انقطاع وتؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة. من المهم دفع رواتب ثابتة وكذلك مدفوعات لقوات أمن إقليم كردستان، البيشمركة. بالإضافة إلى ذلك، لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة موظفين في أربيل، وتقوم الولايات المتحدة ببناء قنصلية جديدة كبيرة في أربيل. على هذا النحو، هناك العديد من القضايا التي تتقاطع في إقليم كردستان.

تعتبر قضايا النفط والطاقة واحدة من القضايا الرئيسة التي تلعب دوراً في سياسة أربيل وبغداد. الحفاظ على تدفق النفط وزيادة العلاقات المتسقة بين أربيل وبغداد من القضايا الرئيسية للمنطقة".

روسيا تحذر من أن عضوية فنلندا في الناتو تهدد بتصعيد الصراع

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "حذرت روسيا من أن انضمام فنلندا الرسمي إلى الناتو يهدد بتوسع كبير في الصراع بين موسكو والغرب، وأنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد وضع هلسنكي الجديد.

وانضمت فنلندا إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في حفل أقيم يوم أمس، وأدخلته رسمياً إلى اتفاق الدفاع المشترك للناتو وأعاد تشكيل البيئة الأمنية في شمال أوروبا.

ويضاعف الانضمام تقريباً طول حدود الناتو المباشرة مع روسيا في وقت تصاعد التوتر بين الجانبين، بعد أكثر من 13 شهراً من الحرب الشاملة في أوكرانيا، وهو الصراع الذي سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إلقاء اللوم فيه جزئياً على الناتو.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن بوتين هو المسؤول عن قرار هلسنكي "التاريخي" بالانضمام إلى الحلف بعد بدء حرب هددت أوروبا بأسرها.

وأضاف ستولتنبرغ: "تمتلك فنلندا الآن أقوى الأصدقاء والحلفاء في العالم. أراد الرئيس بوتين إغلاق باب الناتو. اليوم نظهر للعالم أنه فشل. هذا العدوان والتخويف لا يجدي نفعاً".

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن عضوية فنلندا في الناتو كانت "تفاقماً للوضع" و "تعدياً على أمن روسيا"، مما سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة.

عندما سُئل عن الإجراءات التي ستتخذها روسيا، أجاب بيسكوف: "سنراقب بعناية ما سيحدث في فنلندا، وكيف سيستغل الناتو أراضي فنلندا من حيث وضع الأسلحة والبنية التحتية هناك، الأمر الذي من المحتمل أن يهددنا بالقرب من حدودنا. وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقاً لذلك".

وأضاف بيسكوف أن الناتو كان "هيكلاً غير ودي، ومعادٍ من نواحٍ عديدة"، لكنه شدد على أن انضمام فنلندا هو مختلف جذرياً عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى عضويتها.

وقال سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة في البلاد، إن تحرك فنلندا يهدد بتعميق الصراع.

وأضاف إن أعضاء الناتو يزيدون من "سياستهم المعادية لروسيا"، إلى جانب زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الحرب.

وقال ستولتنبرغ إن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدودها مع فنلندا كان جزءاً من نمط طويل الأمد، مضيفاً أن الناتو كان يقيم باستمرار موقفه الدفاعي ضد التهديدات ويزيد من تدريباته، بما في ذلك في دول الشمال.

وقال ستولتنبرغ إنه لن يتمركز أي جنود من حلفاء الناتو الآخرين في فنلندا دون موافقة هلسنكي. وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن يوم الثلاثاء إن القوات الأجنبية ستكون موضوع مناقشات في المستقبل".

(م ش)