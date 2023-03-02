​​​​​​​صحف عالمية.. انهيار العملة الإيرانية والغرب يضغط على الإمارات لقطع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم (2 آذار 2023)، انخفاض قيمة الريال الإيراني والضغوط الغربية على الإمارات؛ بغية قطع الأخيرة علاقاتها الاقتصادية مع روسيا.

العملة الإيرانية تنهار في تحد جديد للقيادة الدينية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "انخفضت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية؛ مما شكل تحدياً جديداً للقيادة الدينية في البلاد في أعقاب الاحتجاجات التي عمت البلاد أواخر العام الماضي.

ويسارع الإيرانيون لشراء الدولارات، مدفوعين بمخاوف من أن العقوبات الأميركية المعوقة من المرجح أن تستمر مع محادثات لإحياء انهيار الاتفاق النووي لعام 2015.

يقول المحللون إن حملة الولايات المتحدة لغسيل الأموال في العراق المجاور قلصت بشكل حاد إمدادات الدولارات التي يتم تهريبها إلى إيران؛ مما أدى إلى عمليات شراء بدافع الذعر.

ويمثل هبوط العملة ضربة اقتصادية أخرى للإيرانيين الذين يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة. وبلغ معدل التضخم في المدن 52.7٪ في كانون الثاني، بزيادة 2.1 نقطة مئوية عن كانون الأول، وفقاً لإحصاءات الحكومة الإيرانية.

وتشكل مشاكل العملة اختباراً جديداً لاستقرار المؤسسة الحاكمة في أعقاب الاضطرابات الواسعة التي اندلعت في أيلول بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً في مركز للشرطة.

اتسعت المطالب بمزيد من الحقوق إلى دعوات للإطاحة بالجمهورية الإسلامية التي تأسست بعد الثورة عام 1979.

وصل الريال إلى مستويات متدنية قياسية أمام الدولار منذ انسحاب إدارة ترامب في 2018 من الاتفاق النووي متعدد الأطراف وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران.

قال محللون إن التراجع خف عندما تولت إدارة بايدن السلطة في عام 2021، في إشارة إلى أن العديد من الإيرانيين كانوا متفائلين بشأن إحياء الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات.

لكن انخفاض قيمة العملة استؤنف عندما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي وتسارعت في كانون الأول بعد أن قال مسؤولون أميركيون إن قمع إيران للمتظاهرين قضى على الآفاق على المدى القريب لاستئناف المحادثات بشأن استعادة الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات".

الغرب يضغط على الإمارات بخصوص علاقة الأخيرة بروسيا

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "يدفع الحلفاء الغربيون الإمارات العربية المتحدة؛ لوقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا في الوقت الذي يسعون فيه وقف فلاديمير بوتين من مواصلة حربه ضد أوكرانيا.

وقام مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة بزيارة الدولة الخليجية الثرية لتوضيح النطاق الواسع النطاق لقيودهم التجارية، والضغط على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على خرق العقوبات المشتبه بها، وفقاً لأشخاص شاركوا في الرحلات.

وتشعر حكومة الولايات المتحدة بالقلق من أن تصبح الإمارات العربية المتحدة مركزاً لشحن عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها لمساعدة المجهود الحربي الروسي. أحد الاهتمامات الخاصة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، هو ما يسمى بـ "إعادة التصدير"، حيث يتم توجيه البضائع عبر الإمارات العربية المتحدة لتجاوز القيود.

انضم جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات الأميركي، إلى مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مدير مديرية العقوبات في المملكة المتحدة، في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي للضغط. وقال مسؤول غربي: "مطلبنا الرئيسي للإمارات هو وقف إعادة التصدير والاعتراف بأن إعادة التصدير هذه إشكالية"، مضيفاً إن "المحادثات مستمرة".

قفزت صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا أكثر من سبعة أضعاف العام الماضي إلى ما يقرب من 283 مليون دولار، مما يجعل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي يتم شحنها في هذا الاتجاه، وفقاً لبيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة روسيا الحرة".

(م ش)