​​​​​​​صحف عالمية.. المعارضة التركية بصدد الإعلان عن مرشحها الرئاسي

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، احتدام المنافسة على الرئاسة في تركيا، وتحضيرات تايوان العسكرية؛ لصد أي هجوم صيني.

معارضة تركيا ستعلن عن مرشحها الرئاسي في شباط

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "قال أونال سيفيكوز، مستشار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، بإنه من المحتمل إعلان اسم المرشح الرئاسي (للمعارضة الستة) في وقت ما في شباط".

قال مسؤول في حزب معارض، يوم الجمعة إن تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، من المقرر أن يعلن في شباط عن مرشحهم الرئاسي لتحدي حكم الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وتتجه تركيا نحو واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ الجمهورية الحديثة الممتد لقرن، وأشار أردوغان يوم الأربعاء إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 14 أيار، أي قبل شهر من الموعد المحدد.

ويسعى التحالف السداسي إلى صياغة برنامج موحد لكنه لم يوافق بعد على مرشح لتحدي أردوغان للرئاسة.

تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان في تركيا، حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب IYI القومي من يمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر في إطار برنامج؛ يسعى إلى تفكيك الرئاسة التنفيذية لأردوغان لصالح النظام البرلماني السابق.

وقال سيفيكوز إن زعماء أحزاب المعارضة الستة سيكشفون يوم 30 كانون الثاني في وثيقتين عن مقترحاتهم لفترة انتقالية لنظام برلماني وبرنامج حكومتهم.

وتدخل البلاد الانتخابات في ظل سيطرة الحكومة على الكثير من وسائل الإعلام، ويقبع آلاف النشطاء والسياسيين - وكثير منهم كرد - خلف القضبان".

مسؤولة تايوانية: تعلمنا دروساً من حرب أوكرانيا

قالت صحيفة ذا هيل الأميركية "قالت كبيرة مبعوثي الجزيرة إلى الولايات المتحدة في مقابلة، إن تايوان تعلمت دروساً مهمة من حرب أوكرانيا قد تساعدها في حال حدوث أي عدوان من الصين.

وقالت، خيم هسياو، إن من بين الدروس، بذل المزيد من الجهد لإعداد جنود الاحتياط العسكريين وكذلك المدنيين لهذا النوع من القتال.

وأوضحت ممثلة تايوان في واشنطن "كل ما نقوم به الآن هو منع تكرار ألم ومعاناة الأوكرانيين لدى التايوانيين".

وفي أسوء السيناريوهات، تقول خيم هسياو، علينا أن نكون "مستعدين بشكل أفضل".

وتأتي المقابلة بعد عام من التوتر المتزايد مع الصين، بما في ذلك إطلاق الصين صواريخ باليستية فوق تايوان وتعليق معظم الحوار مؤقتا مع الولايات المتحدة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، تايوان في آب.

وحول ما إذا كان يتعين على رئيس مجلس النواب الجديد، كيفن مكارثي، الوفاء بتعهده السابق بزيارة تايوان أيضاً، قالت خيم هسياو "سيكون هذا قراره. لكنني أعتقد أن شعب تايوان يرحب في نهاية المطاف بالزوار من جميع أنحاء العالم".

وقالت إن بكين ليس لها الحق في تقرير أو تحديد علاقات تايوان بالعالم".

(م ش)