​​​​​​​صحف عالمية.. الاحتجاجات تتصاعد في إسرائيل وروسيا بصدد إنشاء قواعد في المحيط الهادئ

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الوضع المتدهور في إسرائيل والتمدد النووي الروسي.

رئيس إسرائيل يدعو إلى وقف الإصلاح القضائي بعد احتجاجات حاشدة

قالت صحيفة غارديان البريطانية: "حث الرئيس الإسرائيلي الحكومة على وقف الإصلاح القضائي المتنازع عليه، بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لوزير دفاعه لمعارضته الخطوة؛ مما أثار احتجاجات حاشدة في الشوارع.

وقال إسحاق هرتزوغ على تويتر: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف العملية التشريعية على الفور".

إن تحذير رئيس الدولة - الذي من المفترض أن لا يتناول الأوضاع السياسية - يبرز القلق الذي أحدثته المقترحات القضائية.

وجاء ذلك في أعقاب ليلة مثيرة من الاحتجاجات، حيث خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع ليلة الأحد بعد أن أقال نتانياهو وزير الدفاع في البلاد، وكان يوآف غالانت قد دعا رئيس الوزراء إلى إلغاء المقترحات التي قسمت البلاد، وأدت إلى احتجاجات حاشدة وأثارت استياءً متزايداً داخل الجيش.

وسلطت خطوة نتانياهو يوم الأحد الضوء على تصميمه على المضي قدماً في الإصلاح الذي أثار المخاوف بين حلفاء إسرائيل.

وأغلق المتظاهرون الشريان الرئيس لتل أبيب في وقت متأخر من المساء، وحولوا طريق أيالون السريع إلى بحر من الأعلام الإسرائيلية باللونين الأزرق والأبيض وأشعلوا ناراً كبيرة في منتصف الطريق".

روسيا تعلن عن خطط لإنشاء قواعد في منطقة المحيط الهادئ

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "تعمل روسيا على زيادة عملياتها البحرية في منطقة المحيط الهادئ، مع خطط لإنشاء غواصات نووية في المنطقة بحلول عام 2024، وفقاً لوكالة تاس الحكومية.

ولم تذكر تاس أين ستكون هذه القواعد، لكن روسيا لديها قاعدة بحرية في فلاديفوستوك، والتي تعمل منذ أكثر من 100 عام.

وتمتلك روسيا بالفعل غواصات نووية يمكنها البقاء مغمورة لعدة أشهر، بما في ذلك سفن جديدة من طراز Borey، ومن المقرر نشر ثلاث منها على الأقل في منطقة المحيط الهادئ.

ويمكن لفئة Borey أن تحمل 16 صاروخاً باليستياً تطلقه الغواصات يعرف باسم Bulava. يمكن لكل Bulava حمل ستة رؤوس حربية نووية بقوة 140 ميغا طن. وبالمقارنة، فإن القنبلة التي ألقيت على ناغازاكي في الحرب العالمية الثانية كانت 18 كيلوطن، مما أسفر عن مقتل حوالي 80 ألف شخصاً.

وقالت روسيا في كانون الثاني إنها أنتجت المجموعة الأولى من طوربيدات بوسيدون، بعد أربع سنوات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن نوع جديد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بإمدادات الطاقة النووية الخاصة بها.

وذكرت وكالة تاس أنه يجري تطوير الطوربيدات لنشرها في الغواصات النووية بيلغورود وخاباروفسك.

ونقلت تاس عن مصدر دفاعي لم تحدده قوله: "من المقرر الانتهاء من العمل في بناء مرافق البنية التحتية الساحلية لإقامة غواصتين خاصتين في كامتشاتكا في أوائل العام المقبل".

أخبر المصدر وكالة تاس أنه تم تشكيل فرقة جديدة كجزء من قوات الغواصات لأسطول المحيط الهادئ، والتي لن تشمل فقط بيلغورود وخاباروفسك ولكن أيضاً غواصات أخرى.

وقال المصدر إن: الغواصات الجديدة ذات الأغراض الخاصة ستشارك في حل مهام "الردع الاستراتيجي".

وتأتي ترقية روسيا الرئيسة للقاعدة النووية وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول النفوذ في غرب المحيط الهادئ".

بوتين متهم بجعل بيلاروسيا "رهينة نووية"

قالت صحيفة اندبندنت البريطانية: "طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قائلة إن مينسك تستخدم "كرهينة نووية".

وفي واحدة من أكثر التهديدات النووية وضوحاً منذ غزو أوكرانيا، قال الرئيس الروسي إن بناء منشآت للأسلحة سيكتمل بحلول 1 تموز.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده تتبع خطا الولايات المتحدة، التي تمتلك أسلحة نووية في أوروبا وتركيا، وبريطانيا التي تزود أوكرانيا بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب.

لكن الناتو انتقد يوم الأحد خطابه "الخطير وغير المسؤول".

وقال متحدث باسم الناتو "إشارة روسيا إلى مشاركة الناتو النووية مضللة تماماً. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية. لقد تخلت روسيا باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخراً مشاركتها في معاهدة نيو ستارت".

وقال أوليكسي دانيلوف، كبير مستشاري الأمن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خطة بوتين ستزعزع استقرار بيلاروسيا.

لكن المحللين في معهد دراسة الحرب (ISW) ومقره واشنطن قالوا إن خطر التصعيد إلى حرب نووية "لا يزال منخفضاً للغاية".

وقال بوتين إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يريد أسلحة نووية في بلاده مرة أخرى لمواجهة الناتو.

تشترك روسيا البيضاء في الحدود مع ثلاثة أعضاء في الناتو - لاتفيا وليتوانيا وبولندا - واستخدمت روسيا الأراضي البيلاروسية كقاعدة انطلاق لإرسال قوات إلى أوكرانيا في 24 شباط 2022".

(م ش)