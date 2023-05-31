​​​​​​​صحف عالمية.. أبو ظبي تطالب واشنطن بردع طهران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، علاقات دول الخليج مع الولايات المتحدة وانتقال الصراع بين موسكو وكييف نحو منحى تصعيدي كبير.

الإمارات غاضبة من الولايات المتحدة

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين وخليجيين إن الإمارات العربية المتحدة ضغطت مؤخراً على الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أكثر قوة لردع إيران بعد أن احتجزت الأخيرة ناقلتي نفط في خليج عمان.

وتمثل الشكوى الإماراتية، حسب الصحيفة، التي تم التعبير عنها للمسؤولين الأميركيين، لحظة أخرى من خيبة الأمل بين شركاء أميركا في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن في الخليج العربي، حيث يمر أكثر من ثلث النفط الخام المنقول بحراً في العالم.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين خليجيين أن الولايات المتحدة فشلت في فعل ما يكفي لردع الهجمات التي يشنها وكلاء إيران في السنوات الأخيرة، مما يقوض إيمانهم بالتزام واشنطن تجاه المنطقة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الإماراتيين شعروا بالإحباط بسبب عدم وجود رد أميركي على استيلاء إيران على ناقلات في 27 نيسان و 3 أيار.

وقارن مسؤول أميركي رد دولة الإمارات بردة فعلها الغاضب في كانون الثاني 2022 عندما تباطأت الولايات المتحدة في تقديم المساعدة للدولة الخليجية بعد أن شن مسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجوماً بطائرة مسيّرة على الإمارات.

الهجمات داخل روسيا ستتواصل

ورأت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الهجمات التي استهدفت أخيراً موسكو، والتي قيل إنها نفذت بواسطة ما يصل إلى 30 طائرة مسيّرة، أظهرت زيادة قدرة واستعداد أوكرانيا على استهداف العاصمة الروسية ضمن نطاق الحرب.

وتقول الصحيفة إنه تم إطلاق أربع طائرات مسيّرة تحمل حمولات متفجرة صغيرة من منطقة محاطة بالأشجار خارج موسكو، وتم اكتشاف إحدى الطائرات بواسطة الدفاعات الجوية وتدميرها، وتمكنت اثنتان من الوصول إلى الهدف قبل إسقاطهما.

وتنقل الصحيفة نقلاً عن مصادرها إن المهمة تم تنفيذها نيابة عن أوكرانيا من قبل روس معارضين للحكومة تم زرعهم بنجاح من قبل كييف، ويحاول المسؤولون الغربيون أن يؤكدوا عدم وجود تشجيع غربي للعملية.

وتنفي كييف مسؤوليتها تماماً، إلا أن الحكومة الروسية ألقت باللوم على أوكرانيا، كما تفعل عادة.

وتشير الصحيفة إلى إن المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين يقولون سراً أن الأوكرانيين، بمساعدة جماعات معارضة للكرملين في روسيا، يقومون بعمليات سرية عابرة للحدود بنجاح متزايد.

وتضيف الصحيفة أن ما يمنح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ميزة الإنكار المعقول، هو أنه قد لا يكون له أو الدائرة الضيقة المحيطة به معرفة بجميع هذه العمليات، حيث تتمتع الأجهزة الأمنية الأوكرانية بدرجة كبيرة من الاستقلالية.

ولا ترى الصحيفة سبباً للاعتقاد بأن هذه العمليات لن تستمر، بل يؤكد أنه مع دخول الحرب مرحلة حرجة، من المرجح أن تتصاعد، إذ "يشعر الشعب الروسي بشكل متزايد بالصدمة" من العملية العسكرية الخاصة التي قام بها بوتين في أوكرانيا، وإنه يتعين أن نرى ما إذا كان هذا يزيد من المعارضة للحكومة الروسية، أو يعزز المشاعر القومية لدعم الصراع.

(م ش)