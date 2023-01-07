​​​​​​​صحف عالمية.. (15) امرأة إيرانية يبدأن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت، احتجاجات السوريين ضد التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، وإضراب النساء السجينات في إيران عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف سجن لدى الدولة الإيرانية.

سوريون في شمال غرب البلاد يحتجون ضد التقارب التركي السوري

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "نظم آلاف السوريين احتجاجات يوم الجمعة في أجزاء مختلفة من شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون احتجاجاً على التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومتان في دمشق وأنقرة؛ لتحسين العلاقات.

وجاءت الاحتجاجات في قرى وبلدات في محافظتي إدلب وحلب بعد أسبوع من عقد وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا محادثات لم يعلن عنها من قبل في موسكو في أول لقاء من نوعه بين الخصمين تركيا وسوريا منذ بدء الصراع السوري قبل 11 عاماً.

وتركيا داعم رئيسي للمسلحين الذين يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الأسد. يواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان انتخابات رئاسية وبرلمانية في حزيران ويتعرض لضغوط شديدة في الداخل لإعادة لاجئي الحرب السوريين إلى سوريا.

وأجرت دمشق وأنقرة محادثات على المستوى الأمني ​​في الأشهر الأخيرة، لكن اجتماع الأسبوع الماضي في موسكو أثار مخاوف نشطاء المعارضة الذين يخشون أن يدفعوا ثمن المصالحة بين دمشق وأنقرة.

لطالما كانت روسيا، الداعم الرئيسي للأسد، تضغط من أجل المصالحة. قتلت الحرب الأهلية في سوريا مئات الآلاف ودمرت أجزاء كبيرة من البلاد. كما أدت إلى نزوح نصف سكان سوريا.

ويعيش العديد من النازحين الآن في مخيمات في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون، بينما تشير التقديرات إلى أن تركيا تستضيف الآن حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري؛ بسبب الحرب.

والشمال الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون هو تابع لتنظيم هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم الجماعة، أبو محمد الجولاني، إن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وسوريا سيكون "انحرافاً خطيراً" ودعا مقاتليه إلى الاستعداد لمعركة طويلة ضد قوات الحكومة السورية".

15 امرأة إيرانية يبدأن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف سجن النظام

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "بدأت مجموعة من النساء في سجن كاشوي سيئ السمعة بالقرب من طهران في كانون الثاني إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سجنهن القاسي ونقص الرعاية الطبية.

وقالت الناشطة الإيرانية الأميركية في مجال حقوق الإنسان، لودان برزركان، التي سُجنت في الثمانينيات في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران؛ بسبب نشاطها السياسي المعارض، لصحيفة جيروزاليم بوست:" في السنوات الـ 43 الماضية، أجبر النظام الإسلامي الوحشي في إيران ونظامه القضائي غير العادل والظالم، السجناء السياسيين على استخدام الإضراب عن الطعام للاحتجاج على الاستبداد والظلم. يجب أن يكون العمل الشجاع الذي تقوم به هؤلاء النساء الشجاعات بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول الغربية لفهم نوع النظام الذي يتعاملون معه".

لطالما واجه النظام القضائي الغامض في جمهورية إيران الإسلامية انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين لفشلهم في تلبية معايير الإنصاف البدائية.

وقالت لودان برزركان إن "النظام القضائي في إيران مزيف، يقوم المحامون والقضاة بدور المحققين، والاتهامات وهمية وتعسفية. الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا النظام الوحشي هي أن نفهم أنه غير شرعي، إن الشعب الإيراني يتألم من أجل حكومة ديمقراطية علمانية ذات نظام قضائي عادل ومستقل".

(م ش)