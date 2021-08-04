​​​​​​​شبيبة تربه سبيه: تواطؤ PDK يشرعن للاحتلال التركي

أكد شبيبة ناحية تربه سبيه أن تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة والاحتقان وذلك خلال إصدارهم لبيان.

البيان قرئ من قبل الإداري في اتحاد شبيبة تربه سبيه أمام مركز اتحاد الشبيبة غرب الناحية وبين أن "الهجمات المتتالية من قبل الاحتلال التركي الفاشي المدعوم من حلف الناتو و استخدام الأسلحة المحرمة ضد قوات الكريلا الذين هم شباب و بنات عموم كردستان".

البيان أوضح "أن الهجمات جاءت بعد هزيمة حليفة تركيا داعش في المنطقة و تأتي بالتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني و يعتبر هذا التواطؤ خيانة لشعوب المنطقة".

وطالب البيان "الحزب الديمقراطي الكردستاني ألا يكون سبباً في سفك دماء الشعب الكردي و شعوب المنطقة وأنهم كشبيبة سيرفعون من وتيرة النضال ضد الأنظمة الفاشية المحتلة لكردستان".

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ANHA