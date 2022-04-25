​​​​​​​شبيبة قامشلو تتظاهر ضد الاحتلال وتؤكد استجابتها لنداء النفير العام

تتصاعد ردود الأفعال المنددة بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي السياق شارك اليوم العشرات من الشباب والشابات في تظاهرة بالسيارات في مركز مدينة قامشلو.

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار أوصمان صبري غربي مدينة قامشلو، وجابت بالسيارات الشارع العام وصولا إلى دوار الشهداء الأمميين بحي العنترية.

وردد المشاركون خلال التظاهرة شعارات تندد بهجمات الاحتلال التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أكدوا دعمهم لحملة النفير العام التي دعت إليها منظومة المجتمع الكردستاني.

(ش ي/ك)

ANHA