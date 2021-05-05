​​​​​​​شبيبة PYD يساندون مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع

تحت شعار "بمرحلة صقور زاغروس وحرب الخابور بالتأكيد سننتصر" بدأ شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في 3 أيار الجاري بإقامة الاحتفاليات لمساندة حملة صقور زاغروس الثورية.

واليوم عقدت احتفالية في حي الكورنيش بمدينة قامشلو شارك فيها أهالي المدينة. في الاحتفالية تم عرض سنفزيون عن مقاومة ونضال مقاتلي الكريلا وهزيمة جيش الاحتلال التركي أمام مقاتلي الحرية في الجبال الحرة.

بعدها قدم أعضاء الثقافة والفن بمدينة قامشلو مجموعة من الأغاني الثورية.

وانتهت الاحتفالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وعقد حلقات الدبكة.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 23 نيسان هجمات على مناطق زاب ومتينا وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع واستخدم في هجماته الأسلحة الكيماوية أيضاً،وتقوم قوات الكريلا بالرد على الهجمات في إطار حملة صقور زاغروس الثورية.

(م م)

ANHA