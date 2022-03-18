اجتمع أعضاء شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) في قامشلو واصدروا بيانا أعلنوا فيه عن انطلاق حملة للنظافة وجاء في نص البيان:

" بهدف تطوير ثورة الثقافة المنتشرة في روج آفا ومناطق شمال وشرق سوريا، والتي تعد املاً من اجل جميع الشعوب المضطهدة، للوصول الى الحرية والحياة الديمقراطية. والتي اختارت دائماً الديمقراطية بديلا عن سياسة الانتهاك وتسلط النظام الرأسمالي .

اننا نعد نضال آلاف السنين ضد نهب الطبيعة والجو وزعزعة الحياة الاجتماعية ميراثاً لنا لنكمل طريقه اليوم. لقد تطورت العديد من التجارب وعلوم الحياة الصحية. لذا يجب استغلال هذه التجارب من اجل العبور الى مرحلة حياة نظيفة، مجتمع نظيف ووطن نظيف. كما ان هناك العديد من الفرص من اجل ان نتخلص من قذارة النظام الرأسمالي.

إن فكر وفلسفة القائد APO تقدم لنا الطرق والحلول كاملةٍ من اجل بلوغ هذه المرحلة. وبصفتنا نحن الشباب يترتب علينا مهام انقاذ الطبيعة.

ان النظام الرأسمالي يمارس اعمال نهب وتخريب بحق موارد الحياة والجو وذلك من اجل مصالح مدمرة. ان الطبيعة التي تحتضن الانسان والحياة أصبحت غير قادرة على اداء وظيفتها بسبب القذارة التي يخلفها النظام الرأسمالي. انهم يدمرون كل مكانٍ للحياة الهنيئة والواسعة . فهم يضعون كل شيء في خدمة مصالحهم. فأنهم يستهدفون يومياً الحياة الاجتماعية الصحية والطبيعة مخلفين الدمار والخراب.

بمعرفة وفكر الثورة الثقافية وظيفتنا تنظيم انفسنا و بناء حياة طبيعية وصحية وتحطيم محاولات هذه الأنظمة المستهدفة للطبيعة. وعلى هذا الأساس اننا نطلق حملة حماية الطبيعة والحياة الاجتماعية بعنوان" المجتمع النظيف يبني وطنا نظيفا"

اننا ندعو الشعب والشباب الى المشاركة في حملتنا هذه من اجل ان نحمي معاً الحياة الاجتماعية والطبيعة."

(ر خ)

ANHA