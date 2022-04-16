​​​​​​​شبيبة PYD في منبج يدينون خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

وقرأت البيان الإدارية في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة منبج، نرمين سامي، بحضور أعضاء الحزب وحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وذلك أمام مبنى الحزب وسط المدينة.

واستنكر البيان تآمر الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي لاستهداف مناطق الدفاع المشروع، مؤكداً أن أفعال الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور ليست غريبة؛ لأنه أصبح تابعاً لعدو الشعب الكردي، دولة الاحتلال التركي التي تقف عائقاً أمام نضال الشعب الكردي في كل مكان.

تابع البيان: "بعد مؤتمر ميونخ الأخير الذي جمع على هامشه مسؤولي الحزب الديمقراطي بمسؤولي دولة الاحتلال التركي، تبين أن السلطات التركية تريد اقتتالاً داخلياً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وخط دفاع الكرد (قوات الكريلا)".

أشار البيان إلى أن "مسؤولي الحزب الديمقراطي في باشور لم يتعلموا الدروس من نضال الشعب الكردي وخباثة الاحتلال التركي ضدهم".

أضاف البيان إن "تآمر الحزب الديمقراطي ودولة الاحتلال التركي ضد قوات الدفاع الشعبي لم ينتهِ عند هذا الحد؛ بل يستمر عبر إنشاء الجدار الفاصل بين روج آفا وشنكال، بهدف تضييق الخناق على شمال وشرق سوريا وإحكام الحصار الاقتصادي عليها وعزل منطقة شنكال التي خانها الحزب الديمقراطي سابقاً أثناء هجوم داعش عليها عام2014.

وفي ختام البيان، عاهد شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي شعوب المنطقة بالوقوف في وجه الاحتلال التركي وخطط الخيانة حتى القضاء على الاحتلال وتحرير مناطقهم.

(أ ق/ د)

ANHA