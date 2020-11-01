​​​​​​​شبيبة PYD في لبنان يحيون ذكرى يوم التضامن العالمي مع مقاومة كوباني

ونظّم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطيّ (PYD) في لبنان اجتماعاً إحياءً للذكرى السنوية الخامسة ليوم التضامن العالميّ مع مقاومة كوباني وتحريرها من يد مرتزقة داعش.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثمّ تحدّث الإداري في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان جميل يوسف، وقال: "نحن اليوم نبارك الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة كوباني، فقد هاجم تنظيم داعش الإرهابي كوباني بعد استقدام الآلاف من المقاتلين الأجانب مدجّجين بكافّة أنواع الأسلحة الثقيلة وبدعم لوجستي من دولة الاحتلال التركي، وتمكّن التنظيم من التقدّم والسيطرة على كامل ريف المقاطعة وأجزاء واسعة من المدينة".

وتابع يوسف: "لكن المقاومة العظيمة والبطولية التي أبداها مقاتلو وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في وجه التنظيم الإرهابي وبالرّغم من الإمكانيات البسيطة والأسلحة الخفيفة تمكّنوا من خلالها من كسر أكبر وأخطر تنظيم في العالم، لذا أبدى العالم كله تضامنهم مع تلك المقاومة الأسطورية".

ومن ثمّ انتهى الاجتماع بترديد الشّعارات التي تمجّد الشهداء وتحيّي المقاومة، وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(إ)

ANHA