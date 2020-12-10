​​​​​​​شبيبة منبج: سنقف في وجه المحتلين

وحضر قراءة البيان عضوات وأعضاء اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية رافعين لافتات كتب عليها (بوحدة ومقاومة الشعوب سوف نقف ضد هذه الانتهاكات على شنكال وكل مناطق شمال وشرق سوريا)، وذلك في بلدة أبو قلقل، وقرئ البيان من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة نورشان سلو.

وجاء في نص البيان:

"باسم المرأة الشابة والشبيبة الثورية في منبج وريفها نقف هنا، ومن هذا المكان ندين ونستنكر حرب الظلم والتشرد التي تُفرض على شعب وأراضي شنكال، من تهجير وقتل من قبل مرتزقة داعش الذين لا يعرفون معنى الرحمة والإنسانية".

وأضاف البيان "أهالي منطقة شنكال مازالوا متأثرين بالظلم والجرائم التي ارتكبها المرتزقة، حيث كان شعب شنكال في حالة عدم استقرار بسبب الظروف التي جرت في الفترة السابقة، واليوم ها هو الاحتلال التركية وأجندته وفصائله الإرهابية التي تهتف بالدين والإنسانية تعاود تكرار المجازر التي ارتكبوها سابقًا وخيانتهم لأهالي شنكال باتفاقية مع الحكومة العراقية، ونحن اليوم نقف صفًّا واحدًا ويدًا بيد ضد أي عدوان يمس الأراضي الطاهرة التي روتها دماء الشهداء ونقول لشهدائنا إننا سائرون على نهجكم حتى نحقق النصر والأمن والأمان لكافة الشعوب".

وأدان البيان صمت المجتمع الدولي على ما حدث من تدخلات تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا، وتابع البيان "قبل عام مارس الاحتلال التركي على مناطق سري كانيه وتل أبيض التهجير والاحتلال، أين موقفكم من هذه التدخلات التي جرت؟ واليوم يعيد الدمار والخراب إلى منطقة عين عيسى وما زالت هذه المناطق تقوم بالانتفاضات ضد هذا العدوان.

وعاهد اتحاد المرأة الشابة والشبيبة الثورية من خلال البيان على الوقوف ضد هذه الجرائم والتدخلات الخارجية والإرهابية كما عاهد أهالي شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا على ردع هذا الاحتلال وعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي المحررة.

واختُتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب الحرة.

(كروب/