​​​​​​​شبيبة منبج: سنكون مع قواتنا العسكرية في الجبهات الأمامية

وكثّف الاحتلال التركي ومرتزقته في الأسبوع المنصرم، قصفه وهجماته على قرى منبج الشمالية والغربية بشكل شبه يومي، مما أدّى إلى إلحاق الأضرار بممتلكات المدنيين نتيجة القصف العشوائي.

وعن هذا الموضوع، يقول الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها، أحمد الجميلي: "منذ تحرير مدينة منبج، والاحتلال التركي يواصل قصفه للقرى الآهلة بالسكان، ويقصف المدنيين عمداً في الريف الشمالي والغربي".

وأضاف أحمد الجميلي: "كثّف الاحتلال التركي قصف مناطق شمال وشرق سوريا في الأيام الأخيرة بشكل عام، عن طريق الطائرات المسيّرة وغيرها من التقنيات التي يستخدمها، وبالمدفعية وكافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين العزّل، كما بدأ بتحريك الحرب الخاصة والدعايات الإعلامية، ضمن المدن التي يقوم بقصفها، بهدف تشويش عقول الفئة الشابة وجعل الشعب بحالة من التوتر والهلع".

وأكد الجميلي: "نحن الشبيبة، سنكون مع قواتنا العسكرية على الخطوط الأولى لجبهات القتال، ولن نسمح للمحتل التركي توسيع رقعة احتلاله في مناطقنا".

أما الإداري في حركة الشبيبة الثورية في منبج، حسين البكاري، فقال: "نحن الشبيبة الثورية وأبناء مدنية منبج، نرفض الهجمات من قبل الاحتلال التركي على مدينتنا، ومستعدون لمجابهتها، ونرفض احتلاله لمناطقنا، التي يعيث فيها فساداً من تدمير وتخريب".

وأوضح البكاري: "إن هدف الاحتلال التركي في قصف المنطقة، هو زعزعة الأمن والأمان. وهذا لن يزيدنا إلا إصراراً على المقاومة، وتحرير كافة المناطق المحتلة من الاحتلال التركي".

وفي ذات السياق، تقول الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، سمر حزوري: "مدينة منبج منطقة استراتيجية، وهي محطّ أنظار الأعداء الذين يحاولون زعزعة استقرارها وأمنها، لكن نحن الشبيبة، سنقف مع القوات العسكرية في الجبهات الأمامية، ونشارك في حماية الأهالي والمدينة من العدوان التركي".

(ج)

ANHA