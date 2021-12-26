​​​​​​​شبيبة منبج: استهداف المدنيين في كوباني استمرار للنهج الإجرامي التركي ضد الشعوب الحرة

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها أحمد الجميلي بحضور أعضاء وعضوات حركة الشبيبة, وذلك أمام مركز الشبيبة وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

" باسم حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها ندين ونستنكر الأفعال الإجرامية التي تقوم بها الدولة الفاشية التركية بطليعة حزب العدالة والتنمية, فمنذ عدة أشهر تقوم باستهداف مناطق في شمال وشرق سوريا وخاصةً كوباني مدينة الصمود التي استطاعت إنهاء داعش الذي كانت تدعمه تركيا.

وتابع البيان: "إن ما حدث لم يكن لصالحها لذلك تقوم من خلال طائراتها المسيرة بقصف مناطق شمال وشرق سوريا وخاصةً مدينة كوباني مستهدفة المدنيين, وراح ضحية الاستهداف يوم أمس العديد من الشهداء والجرحى, وإن ما تفعله هو استمرار للنهج الإجرامي الذي تتبعه ضد الشعوب الحرة".

وأضاف البيان: "دولة الاحتلال التركي تحاول توسيع احتلالها للمناطق في سوريا, كما تحاول ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية أينما وجد كون هذا المشروع هو خلاص لكافة شعوب الشرق الأوسط من العبودية والاستبداد الذي يمارس بحقها من الدول الرأسمالية".

وأكد الشبيبة خلال البيان: "سنكون صفاً واحداً مع شعبنا وأهلنا بكافة مناطق شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي, ونعاهد شهداءنا أننا سنحافظ على مكتسبات الثورة ونسير على دربهم حتى النصر".

)أ ق/ل)

ANHA