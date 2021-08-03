​​​​​​​شبيبة منبج: عدم السماح للإيزيديين بتنظيم أنفسهم بداية إبادة جديدة

وقرأت البيان الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في منبج، سيدانا حنوش، بمشاركة عدد من الشبان والشابات أمام مبنى مجلس الشبيبة وسط المدينة.

وجاء في نص البيان:

"يصادف الثالث من آب الذكرى السنوية السابعة لمجزرة شنكال التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي عام ٢٠١٤، بدعم من تركيا بهدف إبادة الإيزيديين، حيث قام بسبي وقتل أكثر من ٥ آلاف امرأة، وحتى الآن لا يزال مصير الآلاف منهن مجهولاً.

بالإضافة إلى قتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ من أبناء المكون الإيزيدي، ولا تزال هناك مقابر جماعية مجهولة المكان.

إن المجزرة التي ارتكبت في شنكال، لم يحدث لها مثيل في القرن الواحد والعشرين، إلا ما شابهها من مجازر بحق أهلنا في عفرين وسرى كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) وما حدث في كوباني على يد داعش وتركيا، وحتى الآن لم تتعرض الأطراف التي دعمت داعش وساهمت في ارتكاب المجزرة للمساءلة القانونية والجنائية.

ونؤكد أن محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء لابد أن تتم، ونطالب بضرورة احترام قيم وإرادة المكون الإيزيدي في شنكال والحفاظ على هويته وتاريخه الثقافي العريق.

في الختام، ننادي بضرورة احترام إرادة وقرار الإيزيديين ونؤكد دعمنا لهم في هذا الإطار، مع ضرورة اعتبار الآلاف من الذين قضوا على يد داعش ضحايا أبرياء مرّوا بإبادة جماعية كان لتركيا الدور الأكبر فيها، ونؤكد أيضاً أن عدم احترام إرادة وهوية الإيزيديين في شنكال وعدم السماح لهم بتنظيم أنفسهم سيكون بداية لإبادة جديدة كسائر الإبادات السابقة التي تعرض لها الإيزيديين على مر التاريخ".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي روح المقاومة وتدين احتلال تركيا للأراضي السورية.

(أ ق/ج)

ANHA