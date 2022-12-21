​​​​​​​شبيبة مجلس عوائل الشهداء تتعهد بالبقاء في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني، صوب قرية علبلور غرب المدينة، حيث منزل القائد (المنزل الذي مكث فيه القائد أوجلان عندما قدم إلى روج آفا).

رفع الشبيبة صور القائد أوجلان، وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "يحيا القائد آبو".

بعد وصولهم إلى منزل القائد، وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في لجنة الشبيبة بمجلس عوائل الشهداء، زين أحمد، بياناً، جاء في مستهله "الوضع الصحي للقائد لا يزال مجهولاً، والهدف من هذه العزلة هو إفشال مشروعنا الديمقراطي. ولكن ليعلموا جيداً أن هذا المشروع هو مشروع كافة المكونات، وليس مكون بعينه".

مؤكداً "لن يستطيعوا النيل منه طالما يعتنق شعب المنطقة فكر وفلسفة القائد".

مضيفاً "لن نبقى صامتين تجاه هذه العزلة، سنكون في الساحات طوال الوقت، وسنكسر بعزيمتنا العزلة ونحرر قائدنا جسدياً".

وأكد الشبيبة في ختام بيانهم "أن شعب المنطقة ضحية الازدواجية الدولية في تعاملها مع الشعوب التي تسعى إلى تقرير مصيرها، ومطلب الشعب الذي يناضل على أرض كردستان هو الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

وانتهت المظاهرة بترديد الهتافات الثورية من قبل الشبيبة "المقاومة هي الحياة"، "لا حياة بدون القائد".

(ن ك/د)

ANHA