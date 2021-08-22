​​​​​​​شبيبة كوباني يؤكدون عزمهم على النضال ضد الحرب الخاصة

وعقد المنتدى في مطعم كينم في مدينة كوباني، يوم الـ 21 من آب/ أغسطس الجاري، بمشاركة العشرات من أعضاء الشبيبة وأعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

وتضمن المنتدى ثلاثة محاور وهي: الحرب الخاصة والانتحار والاقتراحات والحلول للمحورين السابقين تحت شعار "هلموا لحرب الحرية".

وعن الحرب الخاصة وأهدافها، قالت الشابة وضحة حمزة من مدينة كوباني إن "الحرب الخاصة يخوضها العدو ضد المجتمع وضد الشبيبة بشكل خاص، لأن الشبيبة هم أساس المجتمع ومستقبله، والعدو يعلم إذا هُزم الشباب فإن ذلك المجتمع سيهزم أمام العدو".

ومن جانبه، قال الشاب ميرزا برخو إن "أعداء الشعب الكردي يخوضون حرباً خاصة ضد الشعب، ورأينا في الفترة الأخيرة توجه شبابنا إلى الحدود التركية ومحاولة العبور إلى الطرف الآخر؛ وهذا أسلوب خطير للغاية من الأساليب التي يتبعها العدو ضد شبابنا لتهجيرهم من مناطقهم وتقليل إيمانهم وثقتهم بقواهم العسكرية والإدارية وثورتهم".

وأشار ميرزا برخو إلى أن الدولة التركية تعمل عبر عملائها على نشر الإشاعات بين الأهالي لكسر إرادة الشباب وشعب المنطقة وبالتالي تهجيرهم من أرضهم والابتعاد عن مسار الثورة.

وشدد على ضرورة أن يكون الشباب واعين لمخططات العدو التي تهدف إلى كسر إرادتهم، وأن يكونوا أهلاً لهذه الثورة والقوى العسكرية وإدارتها المدنية والعمل على تحقيق الأفضل لشعبهم.

كما شدد على ضرورة زيادة الوعي لدى الشباب عبر تدريبهم وزيادة ثقافتهم ليكونوا واعين للحرب الخاصة التي يخوضها العدو ضدهم.

بدورها، قالت الشابة سلافا إيبو من مدينة كوباني إن "العدو يستهدف الشباب والنساء لكسر إرادتهم، وبشكل خاص المرأة الشابة، لأنها أساس المجتمع، وعليه يجب زيادة الوعي لدى المرأة عبر تدريبها".

ونوّهت إلى ازدياد حالات القتل والانتحار وتهجير الشباب إلى الخارج التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، مبينة أنها نتائج الحرب الخاصة التي يخوضها العدو التركي ضد الشعب، وقالت "يجب علينا أن نكون واعين لتلك المخططات ونفشلها".

وأكدت سلافا إيبو في ختام حديثها، على رفع وتيرة النضال، قائلة "نحن شبيبة كوباني سنناضل في وجه العدو التركي ولن نسمح بأن يطبق مخططاته".

(م ع/ج)

ANHA