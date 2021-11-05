​​​​​​​شبيبة كوباني ينهون مسيرتهم الراجلة بالتأكيد على المقاومة والاعتماد على قواهم الذاتية

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات مسيرة راجلة استنكاراً للهجمات التركية على المنطقة تحت شعار "المقاومة شعارنا، والحرية حقنا، والمشروع مطلبنا" لمسافة 13 كيلومتراً، ليومين على التوالي.

وانطلقت المسيرة، يوم أمس الخميس، من قرية تيري التابعة لناحية شيران والواقعة حوالي 13 كيلومتراً شرق مدينة كوباني بمشاركة المئات من الشبيبة والأهالي وصولاً إلى مركز الناحية، لتستمر اليوم مروراً بقرية حلنج ووصولاً إلى مركز مدينة كوباني.

وحمل المشاركون يافطات عليها صور الشهداء الذين استهدفهم الطائرات المسيّرة التركية في الفترة الأخيرة.

وراح ضحية استهداف الطائرات المسيّرة التركية على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا 13 مواطناً من المدنيين والعسكريين منذ منتصف 2020 المنصرم.

ولدى الوصول إلى مدينة كوباني توجهت المسيرة إلى حي كوباني الجديد، وبالتحديد مكان استهداف طائرة الاستطلاع التركية لسيارة مدنية في الـ 20 من الشهر المنصرم، والذي أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وجرح أربعة آخرين.

وزُين مكان الاستهداف بالورد وكتابة كلمة "انتقام" بالشموع في إشارة إلى الانتقام من الاحتلال التركي والخونة.

وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، أحمد درويش، قال فيها: "إن الدولة التركية تستهدف الكرد في كل مكان؛ بهدف إبادتهم واحتلال كردستان".

وأضاف أحمد درويش "مهما فعل الاحتلال التركي فلن يستطيع النيل من إرادة شعب المنطقة، وأن هذا الشعب لا يناشد المجتمع الدولي أو غيره ردع الهجمات التركية على المنطقة، بل يناشد شبيبته تنظيم أنفسهم والوقوف ضد الهجمات التركية وإفشال مخططاتها".

وعاهد درويش على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر بتكاتف الشبيبة مع القوات العسكرية ورفع وتيرة النضال ودعم مقاومة الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي.

ومن ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ماجدة حسون، كلمة أشارت من خلالها إلى أن الاحتلال التركي ينتقم لهزيمة مرتزقة داعش في كوباني؛ لذا يستهدف المدنيين العزل.

وأكدت ماجدة على ضرورة النضال ضد الفاشية التركية بإرادة شعب المنطقة القوية، وأنهم سيهزمون الاحتلال التركي ومرتزقته كما هزموا داعش من قبل، وسينتقمون لشهدائهم.

هذا، واستمرت المسيرة يومين على التوالي، بدءاً من قرية تيري شرق مدينة كوباني يوم أمس وصولاً إلى مركز مدينة كوباني اليوم.

(م ع)

ANHA