​​​​​​​شبيبة كوباني تستذكر الـ 29 شهيداً

أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية استشهاد 29 عضواً من قوات مكافحة المخدرات نتيجة قصف الاحتلال التركي لمنطقة ديرك، ولاستذكار الشهداء الـ 29 أشعل أعضاء اتحاد الشبيبة الثورية السورية الشموع في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء قرأ عضو مجلس عوائل الشهداء محمد محمد بياناً قال فيه: "منذ بداية ثورة روج آفا وحتى اليوم وبالتعاون مع القوى الدولية تُشن هجمات مختلفة على المنطقة. كما هو معلوم احتلت تركيا وبمساندة القوى الدولية كري سبي وسري كانيه، وها هي تشن الهجمات بشكل يومي ولا تفرق بين كردي ولا عربي ولا آشوري أو سرياني وتشن الهجمات رغم كل شيء. ولكننا سننتصر بوحدتنا".

وانتهت الفعالية بترديد شعارات تخلد الشهداء.

ANHA