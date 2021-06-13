​​​​​​​شبيبة كوباني تنظّم مسيرة مشاعل تنديداً بهجمات الاحتلال على جبال كردستان

انطلقت المسيرة من تلّة مشته نور بمدينة كوباني مروراً بشارع سارية أوزكور، ردد المشاركون خلالها شعارات "الحرية للقائد"، "الموت للخونة".

وعند وصول المشاركين إلى ساحة المرأة الحرّة بكوباني، ألقت عضوة الشبيبة الثورية سوسن شيخ بكر بياناً باسم الشبيبة الثورية، جاء فيه:

"إنّ دولة الاحتلال التركي أقسمت على نفي الكرد، وتودّ تحقيق ذلك بكلّ الطرق، فترتكب أبشع المجازر بحقّهم على مرأى العالم أجمع".

وندد البيان: "بتشديد دولة الاحتلال التركيّة العزلة على القائد، ومحاربتها كل من ينشر فلسفة القائد، فهي تحاول تحقيق مصالحها على حساب شعب المنطقة، وتعيد بناء الدولة العثمانية على حساب الكرد".

ولفت البيان: "إنّ دولة الاحتلال التركيّة تستقدم مرتزقتها لمحاربة الكريلا في جبال كردستان في حفتانين وآفاشين وزاب، في مسعى منها لتدمير تلك المنطقة".

وناشد البيان في ختامه: "الشّبيبة والشّعب الكرديّ للخروج إلى السّاحات والانضمام إلى مقاومة الكريلا ليحقّقوا الحرية للقائد، وللشّعب المظلوم الذين يعاني منذ آلاف السنين".

(ن ك/إ)

ANHA