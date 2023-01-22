​​​​​​​شبيبة كوباني خلال منتدى حواري يؤكدون تصعيد النضال لكسر العزلة

عُقد اليوم الأحد، المنتدى الحواري في مبنى المجلس التنفيذي لإقليم الفرات بمدينة كوباني؛ للتعريف بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وأهميته بالنسبة لشعب المنطقة.

وبدأ المنتدى الذي شارك فيه 25 عضواً/ـة من حركة الشبيبة الثورية السورية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه عرض سنفزيون عن حياة القائد، ومجموعة من تقييماته حول الظلم الممارس على شعب المنطقة وكيفية التخلص منه، بالإضافة إلى تآمر الأنظمة المستبدة على الشعوب.

دار بعده النقاش حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وأهدافها، وإلام تسعى دولة الاحتلال التركي من تشديد العزلة على القائد، وماذا يقع على كاهل شعب المنطقة والشبيبة لكسر هذه العزلة وتحرير القائد أوجلان جسدياً؟

بالإضافة إلى دور القائد في توجهاته للشبيبة من خلال مرافعاته التي ساهمت في حماية الشبيبة من الحرب الخاصة الشرسة التي تشنها دولة الاحتلال التركي، وإرشادهم للقيام بواجبهم تجاه أرضهم وشعبهم والوقوف في وجه المحتلين لجغرافية كردستان.

واختتم المنتدى بتشديد المشاركين على ضرورة تصعيد النضال؛ لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والذي يقع على كاهل كل فرد يحيا في المنطقة، كما طالبوا المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بواجبها الإنساني تجاه ما تمارسه دولة الاحتلال التركي الفاشية بحق القائد.

(ن ك ـ ج س)

ANHA