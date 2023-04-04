​​​​​​​شبيبة كري سبي يدينون تسليم المقاتل هارون ويدعون لمحاسبة الخونة

أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة كري سبي ببيان، أدانت فيه تسليم الكريلا هارون لسلطات الاحتلال التركي.

قرئ البيان من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية مجد الحميدي، بحضور أعضاء الشبيبة الثورية السورية في ناحية عين عيسى والمهجّرين من مقاطعة كري سبي المحتلة.

استهل الشبيبة بيانهم بإدانة تسليم المقاتل هارون الباك من قوات الدفاع الشعبي إلى سلطات الاحتلال التركي في ولاية شرناخ، والذي ناضل مع رفاقه الثوار والمقاومين في وجه آلة الحرب التركية الهادفة لاحتلال دول الجوار على حساب دماء الأبرياء.

وبيّنوا أن هدف العملاء من خلال تسليم المقاتل هارون إلى السلطات التركية؛ التأثير على خط المقاومة.

وأشادوا خلال بيانهم، بدور المقاتل هارون في حماية شعبه والنضال من أجل كرامته، من خلال وجوده في صفوف قوات الدفاع الشعبي التي حاربت في وجه المحتل الطامع بخيرات الشعوب الحرة والنيل من مقدراتها.

ودعوا في ختام بيانهم قوات الكريلا إلى محاسبة العملاء، وأكدوا على تصعيد النضال ومساندة المقاومة حتى النصر على الأعداء.

(د)

ANHA