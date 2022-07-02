​​​​​​​شبيبة كركي لكي يدينون هجمات الاحتلال التركي ويشيدون بمقاومة الكريلا البطولية

تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال انضموا إلى معركة الحرية"، نظم شبيبة وشابات حركة المجتمع الديمقراطي في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو مسيرة بالسيارات، في إطار حملة النفير العام ضد الإبادة والخيانة.

انطلقت المسيرة من أمام مجلس ناحية كركي لكي، وجابت شوارع الناحية وبلدة رميلان وسط رفع صور القائد أوجلان وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي.

لتتوقف بعدها في ساحة الشهيد خبات، ثم ألقى الإداري في شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي في روج آفا، هوكر علي، كلمة، أشاد فيها بنضال ومقاومة قوات الكريلا أمام هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، مندداً بهذه الهجمات.

شدد هوكر علي على ضرورة تصعيد النضال والاستمرار في مساندة قوات الكريلا عبر تنظيم الفعاليات المختلفة، وبيّن أن "الاحتلال التركي يستهدف شمال وشرق سوريا؛ بسبب فشله العسكري أمام مقاومة الكريلا".

وانتهت الفعالية بترديد شعارات من قبيل "تحيا مقاومة الكريلا"، "لا للاحتلال والموت للخونة".

(ك-ع/آ)

ANHA