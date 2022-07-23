​​​​​​​شبيبة إقليم الجزيرة : كما هُزم الاحتلال التركي أمام الكريلا سيهزم في شمال وشرق سوريا

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وفي إطار حملة " ضد الخيانة والاحتلال هلموا إلى معركة الحرية"، وتنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، تظاهرة في مدينة قامشلو.

وشارك في التظاهرة شبيبة من نواحي تل حميس وتل براك وكركي لكي وعامودا وتربه سبيه وجل آغا ومدن قامشلو والحسكة، إضافة لأعضاء من اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية والاتحاد الرياضي وهيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة.

ورفعت في التظاهرة شعارات " تحيا مقاومة الكريلا"، " لا للاحتلال, يعيش القائد آبو". وانطلقت من دوار أوصمان صبري غرب مدينة قامشلو وصولاً إلى دوار الشهيد روبار.

وعند دوار الشهيد روبار، توقف المتظاهرون، وخلال ذلك تحدث عضو منسقة اتحاد الشبيبة الثورية السورية هوكر محمد وأشار إلى أن هجمات الاحتلال التركي ضد شمال وشرق سوريا مستمرة وقال : كشبيبة سنقف أمامها بكل قوتنا وطاقتنا.

هوكر تحدث عن المقاومة البطولية التي يبديها مقاتلو الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ضد الاحتلال التركي " الاحتلال التركي لم يستطع هزيمة الكريلا وكما هزم أمامهم سيهزم في شمال وشرق سوريا "

لتنتهي بعد ذلك التظاهرة بتعالي شعار " الانتقام"

(سـ)

ANHA