​​​​​​​شبيبة إقليم الفرات يخرجون بمسيرة ويعلنون فيها النفير العام دعماً لمقاومة الكريلا

وجاءت المسيرة تنديداً بحرب الإبادة التي أعلنها جيش الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا بالاشتراك مع الـ PDK.

وبدأت المسيرة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات هبون محمد أعلنت من خلالها النفير العام ودعت الشبيبة لتصعيد النضال على كافة المستويات لدعم مقاومة الكريلا والتصدي لهجمات الاحتلال التركي في كل مكان.

وقالت هبون: "نحن ماضون اليوم على خطى الكريلا وسنسحق أحلام الاحتلالية للفاشية التركية، وكذلك سنسحق كل من يقف بجانبها، فنحن ضد الخيانة ومستعدون للقتال في أي جبهة تحتاجنا، وسنكون على قدر المسؤولية".

وأشارت هبون: "اليوم يحاولون القضاء على خط المقاومة وغداً سيقضون علينا، لذا نحن كشبيبة إقليم الفرات من هذه اللحظة نعلن النفير العام".

وانطلقت مسيرة المشاعل للحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات من دوار السلام صوب دوار المرأة الحرة، مرددين من خلالها الشعارات الثورية الداعمة لقوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، والشعارات المنددة بالخيانة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ن ك/ل)

ANHA