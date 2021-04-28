​​​​​​​شبيبة إقليم عفرين: سنقاوم حتى طرد المحتل

وتجمّع العشرات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية لإقليم عفرين على الطريق الواصل بين قرية تل قراح وناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام الحركة.

كما حملوا لافتات كتب عليها "تحيا مقاومة الكريلا"، "زاب وآفا شين ومتينا، حتمًا سننتصر"، "سنحطم الفاشية التركية في جبال كردستان".

هذا وانطلقت التظاهرة من الطريق الرئيس لقرية تل قراح صوب مركز حركة الشبيبة الثورية ضمن ناحية أحرص، وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا، وتحيّي القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصولها إلى مركز الشبيبة، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم قرئ بيان باسم حركة الشبيبة الثورية باللغة الكردية من قبل العضوة ليلاس سيدو.

وجاء في البيان "إن هدف الاحتلال التركي من هجماته الوحشية هو محو الشعب الكردي التواق إلى الحرية"، مبيّنًا أن الدول الرأسمالية تؤسس وتبني ذاتها على صهر هوية الشعوب.

كما لفت إلى الهزائم التي مُني بها جيش الاحتلال التركي في جبال كردستان، وقال: "إن الهجوم على زاب وآفا شين ومتينا ما هو إلا انتقامًا للهزائم التي لحقت بالفاشية التركية في جبال كردستان".

وشدد البيان على النضال والمقاومة، وأردف مختتمًا "نحن حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين سنظل مستمرين بالمقاومة حتى تحطيم الفاشية التركية في كافة أجزاء كردستان، وطرد المحتل".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا.

(ل ش/س ر)

ANHA