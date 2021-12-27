​​​​​​​شبيبة إقليم عفرين يدينون الهجوم على الشبيبة

وأدلت حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة، ببيان إلى الرأي العام، في مخيم سردم بناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، استنكر الهجوم الذي طال الشبيبة والأسرة التي تواجدوا في منزلها أثناء القصف الجوي الذي شنته دولة الاحتلال التركي.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية، فريدة حج عبدو.

وجاء في مستهل نص البيان: "منذ سنوات ودولة الاحتلال التركي تشن الهجمات ضد أجزاء كردستان الأربعة، تعرض فيها أرض، طبيعة، تاريخ، ثقافة ووطن الشعب الكردي للإبادة. تقاوَم سياسات الإبادة منذ قرابة 8 أشهر في زاب وآفاشين ومتينا بمقاومة منقطعة النظير".

وتابع "هذه المقاومة أوصلت الدولة الفاشية إلى الهزيمة، ولكي تخفي هزائمها تهاجم روج آفا وشنكال في مسعى منها للنيل من إرادة الأهالي عبر استهداف الوطنيين، لكن هجماتها قوبلت بمقاومة الأهالي.. ".

ومضى البيان منتقداً الصمت الدولي حيال الهجوم الذي استهدف كوباني، وقال: "قدمت كوباني خلال التاريخ القريب الآلاف من أبنائها بلا تردد لحماية الإنسانية، إلا أن الأخيرة صامتة إزاء مجزرة كوباني".

واختتم البيان قائلاً: "الشبيبة مستقبل المجتمع. وللنيل من قوة المجتمع يهاجمون الشبيبة، لقد كان رد الشبيبة على الهجمات على الدوام هو المقاومة والانتقام. ونستذكر في شخص الشهيدة نوجيان أوجلان جميع شهداء كوباني ونتعهد بالانتقام لهم".

(س ر)

ANHA