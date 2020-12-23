​​​​​​​شبيبة حزب سوريا المستقبل:  سنكون درعاً منيعاً بوجه الطامعين

وشارك في خيمة الاعتصام التي نظّمها مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي اليوم، وفد من حزب سوريا المستقبل" مجلس الرقة" لمساندة مقاومة أهالي ناحية عين عيسى، وقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عنها.

وخلال فعاليات الاعتصام ألقى الناطق باسم شباب حزب سوريا المستقبل زانا مصطفى، بياناً أشار فيهشتارأش إلى ضرورة الوقوف ومساندة مقاومة أهالي ناحية عين عيسى بوجه هجمات المحتل التركي، ومحاولاته لاقتطاع الأراضي السورية.

وجدّد التأكيد بأن الشبيبة الثورية ستبقى الشريحة المقاومة والمنيعة، التي تمنع الطّامعين في احتلال الأراضي السورية.

ودعا في ختام البيان، المجتمع الدولي إلى الوقوف ضدّ الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين الأبرياء في مناطقهم الآمنة.

هذا ومن المقرّر أن تستمرّ فعاليات خيمة الاعتصام حتى الـ 26 من الشهر الجاري، بمشاركة وفود من الطبقة ومنبج، تليها مسيرة حاشدة يشارك فيها أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، تنديداً بالاحتلال التركي ودعماً لمقاومة أهالي ناحية عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية.

(سـ)

ANHA