​​​​​​​شبيبة حلب: تركيا تريد إبادة الكرد وعلينا الوقوف في وجهها

تستمر مقاومة مقاتلي الكريلا وتصديهم لهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وسط استمرار ردود الفعل الداعية إلى دعم المقاومة والوقوف في وجه الاحتلال.

ويقول الشبيبة في حي الشيخ مقصود بحلب إن هدف تركيا هو إبادة الشعب الكردي.

محمد علي، أحد الشبان في الحي، دعا الشبيبة في أجزاء كردستان إلى الانتفاض والانضمام إلى النفير العام، وتابع:

"نحن الشبيبة إرادتنا لن تنكسر أمام هجماتهم، لأننا نناضل ونكافح بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

وكان المؤتمر الوطني الكردستانيKNK قد دعا إلى "النفير العام والتعبئة الوطنية والقومية ضد غزو واحتلال الدولة التركية" كما دعا الشعب الكردي إلى المشاركة في الفعاليات المناهضة للاحتلال ومقاطعة البضائع التركية، وذلك خلال اجتماع عقده عبر تطبيق زووم على شبكة الانترنت.

أما الشابة روناهي عبدو، فنوّهت إلى أن هذه الهجمات التي تقوم بها الدولة التركية بجميع أسلحتها الحديثة والمحرمة دوليًّا على مناطق آفاشين وزاب ومتينا، تهدف إلى توسيع رقعة احتلالها لجغرافية كردستان.

ودعت روناهي جميع الشبيبة في شمال وشرق سوريا، وخاصة شبيبة حلب، إلى الانضمام إلى النفير العام للوقوف في وجه الاحتلال التركي، وقالت "لأن هذه المقاومة ستثبت أن الكرد أقوى من الدولة التركية

".

واستنكرت الشابة شيراز مصطفى هجمات الفاشية التركية وأشارت إلى أنهم سينضمون إلى النفير العام لمساندة مقاتلي كريلا، "سنكثف الفعاليات وسنخرج إلى الساحات تنديدًا بالهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع".

ويذكر أن حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، قد بدأا يوم الأحد 16 أيار الجاري، مسيرة راجلة لمدة ثلاثة أيام، انطلقت من مدينة قامشلو باتجاه مدينة ديرك، دعمًا لحملة صقور زاغروس الثورية والمقاومة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ضد هجمات الاحتلال التركي، ومقاومة المعتقلين داخل السجون التركية.

(سـ)

ANHA