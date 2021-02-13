​​​​​​​شبيبة حلب يندّدون بالمؤامرة الدّوليّة ضدّ القائد أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات المقامة للتنديد بالمؤامرة الدولية التي حيكت ضدّ القائد عبد الله أوجلان، نظّمت اليوم، حركة الشبيبة الثورية السورية مظاهرة في حيّ الشيخ مقصود بمدينة حلب تنديداً بالمؤامرة الدولية، التي استهدفت الشعب الكرديّ في شخص القائد أوجلان.

وشارك في المظاهرة المئات من شباب وشابّات حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الذين تجمّعوا أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين المشاعل، رافعين صور القائد أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة.

وردّد المشاركون خلال التظاهرة شعارات "بالتأكيد سننتصر ... تحيا مقاومة غاري، كفى للعزلة للفاشية والاحتلال... حان وقت الحرية". وجابت عدد من شوارع حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وعند وصول المتظاهرين إلى حديقة الاستقامة الواقعة بحي الأشرفية، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية باران كاردوخ، كلمة جدد من خلالها العهد أمام الشهداء بمتابعة الطريق الّذي رسموه بتضحياتهم.

وأضاف: "قبل 22 عاماً، تآمرت جميع الدول الفاشية في العالم على الشعب الكردي لاعتقال القائد الّذي حمل معه الحل لمشاكل الشرق الأوسط ومخلّصها من سطوة الإمبريالية".

وبيّن باران كاردوخ أنّ: "الحقيقة التي أظهرها القائد أوجلان للشعب حوّلته إلى شعب ثوريّ يطالب بحقوقه بوجه الفاشيين، ومقاومة غاري خير مثال على الوقوف أمام الفاشية التركية".

وانتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد عبدالله أوجلان، وتدعو إلى إطلاق سراحه.

(إ)

ANHA