​​​​​​​شبيبة حلب يعلنون النفير العام دعماً لمقاومة الكريلا

دعماً لمقاومة مقاتلي قوات الكريلا في مناطق آفاشين وماتنيا وزاب في باشور كردستان أمام جيش الاحتلال التركي، أصدرت حركة الشبيبة الثورية بياناً أمام مركزها بالقسم الغربي من الحي، أعلنوا من خلالها النفير العام.

وشارك في إلقاء البيان العشرات من الشبان والشابات لأحياء الشيخ مقصود والاشرفية، ورفعوا المشاعل وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، حركة المرأة الشابة، أعلام حزب العمال الكردستاني، وقوات الدفاع الشعبي.

وقرئ البيان من قبل الإداري لحركة الشبيبة الثورية السورية عكيد حلب وقال: "أن النضال حزب العمال الكردستاني أمام هجمات جيش الاحتلال التركي والخيانة مستمر منذ 50 عاماً وحتى يومنا هذا، قوات الكريلا يتصدون هجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني بإرادة قوية".

وأشار عكيد إلى أن الدولة التركية تعيش في أزمة من جميع النواحي العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وكل يوم يتجه نحو الانهيار والفشل، وهذه الهجمات على مناطق زاب وماتينا وأفاشين ستفشل وستكون هذه المناطق إنهاء الدولة التركية.

وأضاف عكيد "اليوم قوات الكريلا تبدي مقاومة عظيمة أمام جيش الاحتلال التركي وأعداء الكرد أي الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني، هذه الحرب هي حرب الحرية والوجود".

وتابع عكيد "أن حركة التحرر الكردستاني كل يوم تناشد الشبيبة والشعب للانتفاض في وجه الاحتلال التركية لحماية شرفهم وكرامتهم".

وقال عكيد "ونحن كشبيبة حلب ندعو جميع الشبان والشابات للانضمام إلى النفير العالم لحماية كرامتهم وشرفهم وهويتهم، والانتفاض في وجه الاحتلال التركية وأعداء الشعب الكردستاني".

وبعدها تم عرض سنفزيون حول مقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الكريلا أمام هجمات الاحتلال التركي.

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا، لا لخيانة.

(ع س/ل)

ANHA