​​​​​​​شبيبة ديرك: سنظل في الساحات حتى تحقيق مطلبنا بحرية القائد الجسدية

يتصاعد السخط الشعبي يوماً بعد يوم؛ تنديداً بانتهاج سياسات العزلة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان، في هذا السياق نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة ديرك، مساء أمس، مظاهرة، انطلقت من أمام محكمة الشعب.

وجابت المظاهرة الليلية شوارع أحياء ديرك، وسط رفع صور القائد عبد الله أوجلان وترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

ولدى وصول المتظاهرين إلى مبنى الشهيد هاوار لحركة الشبيبة الثورية السورية في ديرك، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية بديرك هوكر حاجي كلمة، شجب فيها التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وأكد "سنلتف حول فكر وفلسفة القائد ونصعّد النضال أضعافاً مضاعفة، سنظل في الساحات 24 ساعة حتى تحقيق مطلبنا بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

وانتهت المظاهرة بترديد الهتافات التي تحيي مقاومة القائد وتطالب بحريته الجسدية.

(ح/آ)

ANHA