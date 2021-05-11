​​​​​​​شبيبة ديرك وجل آغا تعلن النّفير العام ضدّ هجمات تركيا على مناطق الدّفاع المشروع

وتجمّع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في دوار الشهداء في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو للتنديد بالقصف التركي ودعماً لمقاومة حملة صقور زاغروس ضد الفاشية التركية في زاب ومتينا وآفا شين.

وانطلقوا في مسيرة، حاملين صور القائد أوجلان وصور شهداء آفا شين والأعلام والرموز الكردية ومشاعل النار، ومرددين شعارات تندد بالقصف التركي على مناطق الدفاع المشروع، حيث جالت شوارع مدينة ديرك الفرعية مروراً بالسوق.

وبعد وصول المشاركين في المسيرة إلى مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ أدلت حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في ديرك ستار شاهين، وجاء في نص البيان ما يلي:

"منذ أكثر من مئة عام والدولة الفاشية التركية تسعى بكل الوسائل إلى القضاء على الشعب الكردي وإبادته واحتلال جغرافية كردستان وتغيير ديموغرافيتها، والقضاء على حقوقه المشروعة".

وأضاف البيان: "إنّ الدولة الفاشية التركية ارتكبت أفظع الجرائم بحقّ الشّعب الكردي وباقي الشعوب في تركيا وباكور كردستان، ومع ظهور حركة التحرر الكردستاني أفشلت جميع المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي".

وأكّد البيان: "نحن في حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة نعلن النفير العام، ونساند حملة صقور زاغروس ضد الفاشية التركية التي تقصف مناطق الدفاع المشروع وجبال متينا وزاب وآفا شين، وبفكر وفلسفة القائد سننتصر على الفاشية التركية وسياستها حيال الشعب الكردي وشعوب المنطقة".

وناشد البيان في ختامه: "جميع التنظيمات الشبابية للانخراط في النفير العام والوقوف ضد هجمات الفاشية التركية ومساندة مقاومة صقور زاغروس التي سطّرت أروع ملاحم البطولة والفداء ضد الفاشية التركية".

جل آغا

وخرجت الشبيبة الثورية السورية في ناحية جل آغا في مسيرة بالمشاعل لإعلان دعمهم لمقاومة الكريلا والنفير العام .

انطلقت المسيرة من المدخل الغربي للناحية، رافع المشاركون خلالها أعلام الشبيبة الثورية ومؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا.

وعند وصول المشاركين إلى دوّار الشهيد معصوم، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقى الإداري في الشبيبة الثورية حقي قرار، كلمة أشار من خلالها إلى أنّ مقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي مستمرّة لتلقينهم درساً كما في جبال كاري.

حقّي أكّد خلال كلمته: "أنّ الشبيبة الثورية تعلن انضمامها إلى النفير العام لدعم قوات الكريلا، أنّ حركة الشبيبة مستعدّة لنصرة صقور زاغروس في زاب ومتينا حتّى تحرير كافة أراضي كردستان من الاحتلال التركيّ، وأنّ الاحتلال التركي لن يصل إلى مبتغاه رغم أسلحته المتطوّرة وتقنياته الحديثة".

ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا، وتندد بالقصف التركيّ.

(كروب /إ)

ANHA