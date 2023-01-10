​​​​​​​شبيبة دير الزور يرفضون التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق

تجمّع أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية وعضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي، أمام مقر المجلس، في بلدة محيميدة، للإدلاء ببيان.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل، أحمد الصالح، وجاء في مستهله: "تستمر دولة الاحتلال التركي بقصفها على شمال وشرق سوريا، مستهدفة المنشآت المدنية والبنية التحتية، بالإضافة إلى المدنيين والعسكريين، بالتزامن مع إيعاز المخابرات التركية لخلايا داعش بتكثيف هجماتها على قوات سوريا الديمقراطية والمؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية".

وأكد البيان "نحن بدورنا، في مجلس شباب حزب سوريا المستقبل، ندين ونستنكر الهجمات التركية وقصفها المنشآت الحيوية وقطع لقمة العيش لشعبنا، وندين استخدام اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا كوسيلة للمساومة، وكورقة من أجل الحصول على بعض المكاسب".

ولفت البيان "الجميع يعلم باللقاءات التي عُقدت مؤخراً، بين روسيا وتركيا وحكومة دمشق، التي تهدف إلى النيل من صمود شعبنا".

ودعا البيان في ختامه "المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه التهديدات ووضع حدّ لغطرسة النظام التركي والضغط عليه لوقف هجماته الهمجية على أرضنا".

(إ س/خ)

ANHA