​​​​​​​شبيبة عين عيسى يؤكدون على تصعيد النضال حتى تحرير القائد جسدياً

شارك في المظاهرة التي انطلقت اليوم، من الجامع الكبير وصولاً إلى دوار الشهيد جودي تحت شعار "الشبيبة فدائيون للقائد" المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي.

وصدحت حناجر المتظاهرين خلال مسيرهم بالشعارات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بتحريره جسدياً، وذلك من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا قائد"، "لا حياة بدون القائد"، رافعين صوره.

عند الوصول إلى دوار الشهيد جودي وسط ناحية عين عيسى ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة، فريال تمي، كلمةً نددت من خلالها بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

ولفتت خلال كلمتها أنهم يواجهون هجمة شرسة من العدو التركي كونهم شعب يعتنق فكر القائد بالكفاح والنضال ضد المعتدين على أراضيه وفي سبيل الحرية وتحرير الأراضي المحتلة، مؤكدةً في الوقت نفسه على الاستمرار في النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

فيما استنكر عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عين عيسى، مجد حسام، دور المنظمات الدولية والحقوقية وصمتها حيال ممارسات السلطات التركية الفاشية تجاه القائد عبد الله أوجلان وحرمانه من حقوقه التي تضمنها القوانين الدولية كـ لقاء ذويه وموكليه.

وشدد في ختام كلمته، على رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي لطالما ناضل من أجل حرية الشعوب المضطهدة من الدول الفاشية التي تحقق مصالحها على حساب إنكار وجود الشعوب المطالبة بالعيش بحرية وسلام.

وانتهت المظاهرة بترديد شعاري "لا حياة بدون القائد"، "بالروح بالدم نفديك يا قائد".

هذا وتفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من عامين، وسط صمت تام من قبل منظمات حقوق الإنسان حيال ما تمارسه سلطات الدولة التركية الفاشية بحقه ومنعه من أبسط حقوقه.

(د)

ANHA