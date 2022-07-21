​​​​​​​شبيبة عوائل الشهداء: تحرر شعوب الشرق الأوسط مرهون بحرية القائد أوجلان الجسدية

في استمرار للفعاليات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، التي تنظم بشكل مستمر في شمال وشرق سوريا، أدلت اليوم لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء بناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، ببيان إلى الرأي العام.

قرئ البيان من قبل الإداري في لجنة الشبيبة عبد القادر هاشم، وسط دوار الناحية الرئيس بحضور العشرات من شبيبة المجلس ومكونات الناحية، الذين حملوا صور القائد أوجلان، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

هذا وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، الذي يعتقل في سجن جزيرة إمرالي منذ 15 شباط/فبراير 1999، إثر مؤامرة دولية، أدت إلى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه للسلطات التركية.

وقال البيان في مستهله "نحن شبيبة عوائل الشهداء متمثلة بكافة مكوناتنا، من كرد وعرب وسريان، وبعد مضي 24 عام على المؤامرة الدولية التي حيكت من قبل القوى الإمبريالية، بحق قائد الإنسانية والشعوب، نجدد إدانتنا لها".

وأضاف "لا تزال الدولة التركية الفاشية والطورانية مستمرة في سياستها العدائية والشوفينية بحق القائد، متمثلة بزيادة الخناق والتجريد والعزلة على قائد وفيلسوف الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب في إمرالي، ومنع لقائه بعائلته ومحاميه".

أكد البيان أن دولة الاحتلال التركي متوهمة بأنها تستطيع النيل من إرادة القائد الذي يتجسد في شخصيته أمل الملايين في إشراق شمس الحرية.

لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء استنكرت التواطؤ الدولي مع دولة الاحتلال في فرض العزلة على القائد أوجلان، وقالت في بيانها: "إن تواطئ المجتمع والقوى الدولية مع رغبة دولة الاحتلال التركي، والرضوخ لها وتورطها في هذه الجريمة التاريخية، محل شجب واستنكار".

وزادت "إننا شبيبة عوائل الشهداء ومعنا الملايين من أحرار العالم نناشد كافة المنظمات الإنسانية، وكافة منظمات حقوق الإنسان وكافة الأحزاب والمؤسسات الديمقراطية الكردية والعالمية، للضغط على فاشية أنقرة لرفع العزلة غير القانونية واللاإنسانية عن قائد الشعوب عبد الله أوجلان والسماح لعائلته ومحاميه للقاء به".

كما أكد البيان مضي شبيبة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، معتبراً تحرر شعوب الشرق الأوسط مرهون بحرية القائد أوجلان.

الجدير بالذكر أن آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي جرى في 25 آذار/مارس عام 2021، عبر مكالمة هاتفية مع شقيقه محمد أوجلان، دامت 5 دقائق ثم قُطِعَ الاتصال.

فيما لم يتمكن المحامون من اللقاء مع موكلهم القائد أوجلان منذ 15 شهراً، بسبب تحجج السلطات التركية بوجود عقوبات تمنعهم من اللقاء به.

(أم)

ANHA