​​​​​​​شبيبة عوائل الشهداء تؤكد على استمرار النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد

في استمرار فعاليات ونشاطات مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، الرامية للوصول إلى حرية القائد عبد الله أوجلان، أصدر اليوم الشبيبة في مجلس عوائل شهداء مقاطعة الحسكة بياناً مشتركاً للرأي العام، جددوا من خلاله تسليط الضوء على العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان المشترك في مدن ونواحي متفرقة من مقاطعة الحسكة "الحسكة، الدرباسية، الشدادي"، من قبل عضوة شبيبة عوائل الشهداء عبير الطعان في ناحية الشدادي، وفي مدينة الحسكة من قبل عضوة المجلس إيمان إبراهيم، فيما قرئ في الدرباسية من قبل عضوة المجلس كلي أوصمان.

وقال البيان: "نحن شبيبة عوائل الشهداء متمثلة بكافة مكوناتنا، من كرد وعرب وسريان، وبعد مضي ٢٤ أربع وعشرين سنة على المؤامرة الدولية التي حيكت من قبل القوى الإمبريالية بحق قائد الإنسانية والشعوب، لا تزال الدولة التركية الفاشية والطورانية مستمرة في سياساتها العدائية والشوفينية بحق الشعب الكردي متمثلة بزيادة الخناق والتجريد والعزلة على قائد وفيلسوف الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب في إمرالي، ومنع اللقاء بعائلته ومحاميه".

وأضاف البيان "إن دولة الاحتلال التركي متوهمة بأنها تستطيع النيل من إرادة القائد الذي يتجسد في شخصه أمل الملايين في إشراق شمس الحرية".

واستنكر البيان "تواطؤ المجتمع الدولي مع رغبة الدولة التركية الفاشية، والرضوخ لها وتورطها في هذه الجريمة التاريخية".

وأضاف البيان "إننا كشبيبة عوائل الشهداء ومعنا الملايين من أحرار العالم نناشد كافة المنظمات الإنسانية وكافة منظمات حقوق الإنسان وكافة الأحزاب والمؤسسات الديمقراطية الكردية والعالمية، بالضغط على فاشية أنقرة لرفع العزلة غير القانونية واللا إنسانية على قائد الشعوب عبدالله أوجلان والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته".

أكد البيان مضي شبيبة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، معتبراً أن تحرر شعوب الشرق الأوسط مرهون بحرية القائد أوجلان.

(كروب/أم)

ANHA