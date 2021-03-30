​​​​​​​شبيبة اقليم الجزيرة: يجب السماح بعقد لقاءات مع القائد فوراً

حديث الشبيبة لوكالة أنباء، هاوار ،يأتي في وقت نُشِرت فيه وسائلٌ إعلامية تركية قبل نحو أسبوعين أنباءً عن تدهور الحالة الصحيّة للقائد عبدالله أوجلان، ما لاقى ردود فعل غاضبة من الشارع الكردي، إذ خرجت العشرات من المظاهرات ونظّمت الفعاليات التي طالبت الكرد وأصدقائهم خلالها بالكشف الفوري عن الحالة الصحيّة لأوجلان.

وفي الـ25 من آذار الجاري، سمحت السلطات التركية بإجراء اتصال فيما بين أوجلان وشقيقه، لكن ذلك الاتصال وصف بـ"القصير للغاية"، وهذا ما لم يُرضي مطالب الآلاف من الأشخاص الذين يطالبون السلطات التركية بالسماح لمحاميه عقد لقاءات مع موكّلهم.

حول هذا، يقول عبدالكريم محمد الشّاب من مدينة الحسكة في اقليم الجزيرة أنّ الهدف من كل هذا هو هزيمة الإرادة الشعبية، لكنّه أكّد مواصلة النضال بِحزم.

وأضاف "سنواصل الانتفاض حتى نصل لمعلومات الأكثر دقّةً ووضوحاً عن الحالة الصحيّة للقائد أوجلان، سنواصل السير على فكره وفلسفته".

وناشد عبدالكريم محمد في خِتام حديثه شبيبة مناطق شمال وشرق سوريا للخروج إلى الساحات في سبيل تحقيق الحريّة للقائد عبدالله أوجلان.

أمّا الشّاب أزهر محمد، من الحسكة، فقال إنّ الادّعاءات المتعلّقة بالحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان استمرار لنهج الحرب الخاصّة التي تقودها الدولة التركية ضدّ الكرد، وأكّد أنّ هدفها "هزم إرادتنا".

وأوضح أزهر محمد إنّه على الرغم من جميع محاولات العدو سيواصلون النضال لصالح قضيتهم، وطالب برفع الحظر عن زيارة القائد عبدالله أوجلان.

وأضاف "ثورتنا ليست منحصرة اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا، وإنّما انتشرت لتشمل العالم على نهج الأمّة الديمقراطية".

وقال في نهاية حديثه: "العزلة التي تفرضها السلطات على القائد عبدالله أوجلان لم يشهد لها العالم مثيلاً، يجب أخذ خصوصية القائد وعمره بعين الاعتبار".

أما الشّاب صبحي ملكي، وهو من مدينة قامشلو، فيقول: "نحن شبيبة السريان نرى أنّ فكر القائد عبدالله أوجلان يحمل الحلول لأزمات الشرق الأوسط، وأضاف "على الرغم من ارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن الحالة الصحية لأوجلان إلّا أنّ ذلك لم يتحقق بعد".

وأشار إلى أنّ السريان لا يحصلون على معلومات عن قائد ومؤسس الحزب السرياني في سوريا، سعيد ملكي، منذ عام 2013 بعد أن اعتقلته حكومة دمشق.

وأضاف "أشخاص مثل هؤلاء أصحاب فكر ديمقراطي، يشكلون خطراً على الأنظمة السلطوية". وأكّد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة التركية والكشف عن الحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان.

وفي سياق متصل، ناشدت الشّابة نجبير الحسين، من ناحية عامودا الشبيبة للانتفاض في وجه ممارسات وتهديدات الدولة التركية، وأكّدت بأنّهم يريدون الحصول على معلومات عن الحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان.

(ج)

ANHA