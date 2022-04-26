​​​​​​​شبيبة الثورية في ناحية عامودا تؤكد دعمها لمقاومة الكريلا بوجه الاحتلال التركي

تجمع العشرات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية ومؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي, اليوم امام ساحة المرأة في ناحية عامودا ، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

وجاء في مستهل البيان: "جميعنا نعلم بأن تاريخ الكرد ممتلئ بالنضال والنصر, والشعب الكردي حركتهم تحيا كل يوم من جديد".

وتابع: "الهجمات لن تشن على جبال كردستان فقط, بل في الوقت الحالي ازدادت الهجمات على روج أفا, منذ ٥٠ سنة والهجمات مستمرة على جبال كردستان, حيث بعد زيارة مسرور برزاني إلى تركيا, بدأ الهجمات على مناطق الدفاع المشروع بعد اتفاقيته مع دولة الاحتلال التركي لشن الهجمات."

وأشار البيان: "قبل عدة أيام بالوقت الذي انشغل العالم بحرب روسيا واوكرانيا, الاحتلال التركي أستغل الفرصة مرة أخرى, وشن هجماته في١٧ نيسان الجاري بالأسلحة والطائرات على (جبال كردستان, وزاب, وافاشين, ومتينا وشيلادزي)".

وشدد البيان: "نحن كحركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا, ندين ونستنكر الهجمات التي تشن على مناطق الدفاع المشروع, ونطالب الشعب الكردي بأن يقفوا أمام هذه الهجمات وأمام خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني".

وأكد البيان: "نحن ندعم ونساند حملة النفير العام التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية السورية, دعما لمقاومة كريلا".

وفي الختام رددوا المشاركون شعارات تحي مقاومة الكريلا.

(ا ي/ل)

ANHA