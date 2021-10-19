​​​​​​​شبيبة الطبقة يستنكرون التهديدات التركية ويتضامنون مع المعتصمين في سيمالكا

خرج العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وعدد من شبان وشابات الطبقة، في مسيرة مشاعل ليلية استنكاراً للتهديدات التركية باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا، ودعماً لذوي شهداء الكريلا المعتصمين أمام معبر سيمالكا.

وانطلق الشبيبة حاملين المشاعل من أمام مكتب تجمع نساء زنوبيا، حيث رفعوا صور الشهداء ورايات الشبيبة الثورية بالإضافة لأعلام حزب سوريا المستقبل ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي فلنحمي ثورتنا" و"سيبقى التاريخ مسجلاً أفعالكم اللاأخلاقية"، وعند وصول المسيرة إلى أمام مركز الثقافة والفن وسط المدينة، ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية عبد القادر الثلجي بياناً باسم الشبيبة للرأي العام جاء في مستهله:

"نعلن رفضنا حول كل ما يجري من انتهاكات تركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع كما نرفض التهديدات التركية من قبل حزب العدالة والتنمية الإرهابي وتهديده بشن عملية عسكرية في شمال وشرق سوريا ضارباً عرض الحائط الاتفاقيات".

وأكد البيان "ونؤكد وقوفنا إلى جانب عوائل الشهداء المعتصمين أمام معبر سيمالكا وإلى جانب الأمهات المطالبات بجثامين أبنائهن من الشهداء الذين استشهدوا برصاص الخونة والعملاء من عصابات الحزب الديمقراطي الكردستاني إثر كمين غادر أدى إلى استشهاد 6 من قوات الكريلا".

واختتم البيان "إننا كشبيبة ثورية ومرأة شابة في مدينة الطبقة سوف نبقى يقظين لكل المخططات الاستعمارية والتطورات العسكرية وسوف نكون بخندق واحد مع قوات الكريلا ومع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية ضد كل من يحاول تدنيس أراضينا وسوف نفضح كل الجرائم التي ترتكب من قبل أردوغان ومرتزقته بحق شعبنا، حتى نزيل هذا الكيان المغتصب عن أراضينا ونطلق سراح قائدنا عبد الله أوجلان من سجون الفاشية المظلمة".

(ع ص/ل)

ANHA