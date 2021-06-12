وأقيم المعرض في مركز الشهيد هاني العليص للشبيبة في الطبقة، بمشاركة العديد من المؤسسات المدنية والعسكرية بالإضافة إلى عشرات الأهالي.

وبدأت فعالياته بالوقوف دقيقة صمت، وفي صالة المعرض، ثم أدلت المنظمتان الشبابيتان ببيان مشترك إلى الرأي العام، قرأته شيماء العلي، وجاء في نصه: "باسم الشبيبة الثورية والمرأة الشابة نعلن حملة )انضموا لمعركة الحرية) بعد الانتقال من حملة (حتمًا سننتصر) التي انطلقت منذ سنة، وما قامت به كل من الشبيبة الثورة واتحاد المرأة الشابة من فعاليات وندوات تحت هذا الشعار هادفين من ذلك إلى إسماع الرأي العام والعالم أننا موجودون في الساحات، مناضلون ومناضلات لإنجاح مشروعنا ضد الاحتلال والقوى الاستبدادية"

وأعلن البيان "انطلاق حملة (انضموا لمعركة الحرية) لكي نستمر بالروح الثورية داخل كل شاب وشابة تحلم أن تعيش في وطن تسوده الحرية والعدالة والمساواة، وهذا الوطن لن يبصر النور إلا بتضحياتنا وإرادتنا نحو الحرية".

واختتم البيان "بدأنا حملتنا اليوم بمعرض اللوحات الفنية تحت شعار (مسيرة الحرية) التي استذكرنا بها الشهداء والأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل نجاح قضيتنا".

ثم قُص شريط المعرض من قبل أسر الشهداء في الطبقة، وتجول الحضور في المعرض الذي ضم العديد من اللوحات والكتب.

وذكر الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة، محمود اليتم، أن المعروضات تحمل قضايا الشعوب في المنطقة وتعرض لمحة عن تضحيات الشهداء، بالإضافة إلى كتب لأصحاب الفكر الديمقراطي ورموزه وفي مقدمتهم القائد عبدالله أوجلان.

ومن المزمع أن تتضمن الحملة العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والمهرجانات والمسيرات والندوات خلال الفترة المقبلة.

(ع ص/ س ر)

ANHA